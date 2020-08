„Pro mě je to obrovské zadostiučinění,“ naráží v rozhovoru na to, že do Bohemians sice přišel už v roce 2018, ale loni odehrál poprvé kompletní sezonu a klokany poprvé sesadila z mistrovského trůnu právě Slavie. „Už jsem si říkal, že jsem vyloženě štístko,“ směje se 27letý fotbalista Kosoře.

Letos tedy hráči Bohemians prahli po odvetě a povedlo se, pražskou Slavii porazili v dlouhodobé části Superligy (3:2) a hlavně potom v nedělním finále (3:1), takže není potřeba pochybovat o tom, že je český titul ve správných rukou.

A Michal Folejtar může se svými parťáky spřádat plány na účast v Lize mistrů, ta by se měla hrát v květnu příštího roku.

Je pár dnů potom, co jste s Bohemians Praha získal titul mistra republiky v plážovém fotbale. Jaké to jsou pocity?

Jedním slovem je to fantazie a po loňském roce obrovské zadostiučinění pro mě. Loňská sezóna byla první kompletní, kterou jsem odehrál za klokany a poprvé byla Bohemka sesazena Slavií, takže jsem si říkal, že jsem vyloženě štístko. (smích) Ale letos jsme utvořili skvělý tým jak po lidské stránce, tak herně.

To byl zřejmě rozhodující faktor úspěchu…

Po finále jsme se s klukama shodli, že letos jsme hráli nejpovedenější plážák, co si pamatujeme. A že legendy našeho týmu Martin Boček, Pavel Stejskal nebo Zdeněk Sláma, už pamatují hodně. (úsměv) A právě u nich bych se chtěl zastavit, jejich letité zkušenosti nám pomohli získat titul zpátky pro Bohemku.

Ale Slavia potvrdila, že je nejtěžší soupeř. Souhlasíte?

Rozhodně ano. V obou klubech působí hráči z reprezentace a velmi dobře se známe. Navíc Slavie má mladý tým fyzicky výborně připravený, pořád se zlepšují. Jezdí spolu na kempy, objíždí turnaje a je fajn vidět, že jsou do toho zapáleni. Díky tomu zvedají konkurenci v rámci ligy a i nás nutí, abychom odevzdali maximum. Ty zápasy bývají hodně vyrovnané.

A také napjaté, finále se mi zdálo hodně vyhecované…

Já bych řekl, že loňské finále bylo vyhrocenější. Ale i letos to mělo náboj, a tak to má být. Jenom jeden může být napsaný na poháru, tak to prostě je. Nic si nedarujeme, a navíc je to střet dravého mládí ze Slávie a zkušeností na straně Bohem ky.

Jak se vůbec stane, že kluk z Tachova a navíc fanoušek Sparty, obléká v plážovém fotbalu dres Bohemians?

Před dvěma lety mě oslovil současný kapitán Filip Vyhnal z Bohemky. Bohužel Sparta tým v plážovém fotbalu, takže volba byla jasná. Raději zelená barva z Vršovic než červenobílá. A navíc já nejsem jediný sparťan v týmu.

A právě Slavii jste porazili ve finále. To se musí pořádně oslavit, ne?

Něco málo už proběhlo hned v neděli, ale nebylo to nic velkého. Většina musela do práce, ale jsme domluveni, že najdeme vhodnější termín a oslavíme to, jak se patří.

Když šli kluci do práce, znamená to, že plážový fotbal je amatérský sport?

Na klubové úrovni je to v Čechách čistě amatérské. Ale v minulosti se některým hráčům podařilo dostat do italské ligy, což je případ naší legendy Martina Bočka, který hrál myslím, že za Inter Milán. A tam už se asi jedná o nějakou finanční odměnu. Třeba se to ještě někomu poštěstí, pro český plážák by to byla skvělá vizitka a pro reprezentaci velké plus.

Pro vás ostatní je největším lákadlem reprezentace?

Reprezentovat Česko je i pro mě samozřejmě největší pocta a motivace. Je skvělé, když se vejdete do nominace trenéra. Ale letos by měla být jedinou letošní akcí Evropská liga v Moldavsku na konci srpna s trochu jiným formátem než předešlé, ale uvidíme, jak se situace ohledně koronaviru a opatřeních vyvrbí. Myslím si, že to ještě není definitivní.

A co Liga mistrů, kterou jste si s Bohemians vybojovali českým titulem?

To by byla krásná tečka a odměna za touto povedenou sezonu. Navíc s partou, jakou jsme utvořili, by to byl skvělý zážitek. Už teď se těším. Podle prvních informací by to mělo být někdy v půlce května 2021.