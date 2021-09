V sobotu byl rodák z Bohumína, který nejzářivější část své kariéry prožil v Hlučíně, při chuti. „Dal jsem dva góly, u obou jsem se prosadil v šestnáctce. Dokonce jsem sahal na hattrick. Dostal jsem se po standardce k hlavičce, ale gól jsem nedal,“ mrzí Martina Hanuse.

Letos za Zborovice nastoupil do šesti zápasů, ve kterých dal stejný počet branek. „Hned první kolo jsem ale byl nucen vynechat. Sestřelil mě covid,“ přiznává fotbalový veterán, který hraje stejně jako Jaromír Jágr s osmašedesátkou na zádech. „Koukal jsem, že i Jarda se v pátek, v neděli i úterý trefil. Stejně jako já ukazuje, že věk je jenom číslo,“ směje se Hanus.

Ve Zborovicích ho fotbal neskutečně baví. „Celá vesnice fotbalem žije. Fanoušci jezdí i ven, je tady radost hrát,“ pochvaluje si bývalý hráč Bohmína, Lipníku nad Bečvou, Frýdlantu, Vratimova, Hlučína, Fulneku, Lanžhotu, Hodonína, Kravař nebo maltského klubu Victoria Hotspurs.

Do Pilany dorazil, když ještě hrála okresní přebor. „Letos chceme postoupit do I.A třídy,“ nastiňuje Hanus. Byť je mu pětačtyřicet, končit ještě nehodlá. „Mám stále velkou chuť. Skončím až mi nohy uřežou,“ říká.

Vedle svých gólových kousků fanoušky zaujme i jeho číslo dresu. Svou milovanou desítku vyměnil za osmašedesátku. „Je pravda, že desítka je moje číslo, ale ve Zborovicích ji měl kluk, který s ní hraje také odjakživa, proto jsem na ní netrval. Když jsme byli na soustředění, kluci přišli s nápadem, zda bych nechtěl osmašedesátku jako Jarda Jágr, prý věkem se mu blížím. Ve fotbale to není obvyklé, snad Jardovi nedělám ostudu,“ hlásí.

Na otázku, proč mu to stále padá, bleskově odpověděl. „Zborovice mají hodně ofenzivně laděný tým. Hraji pod hrotem, kde mi to sedí nejlépe. A za druhé, střelcem se musíte narodit. Musíte mít dobrý výběr místa, jako měl a má David Lafata, dobré spoluhráče, kteří vás do šancí dostávají, trochu toho štěstí. A taky musíte fotbal milovat. On vám to pak vrátí,“ má jasno.

I když momentálně kope za Zborovice, sleduje i své bývalé kluby. „Jsem rád, že Hlučínu se začíná konečně dařit. Podle mě půjde tabulkou nahoru,“ tvrdí. „Koukal jsem, že i Fulnek se zvedá. Po kontumační porážce v Petřvaldu dvakrát vyhrál a snad je z nejhoršího venku,“ zakončuje uznávaný kanonýr Martin Hanus.