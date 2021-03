Místo na tréninky a zápasy tak Kasal v poslední době vyráží na hory. Kolektivní sportování vyměnil za individuální. „Táhlo mě to tam vždycky, taky jsem tam jezdil v zimě na běžky i sjezdovky, v létě na tůry. Kdyby se ale hrál fotbal, tak bych se tam v takové míře jako letos určitě nedostal,“ přiznává.

Za letošní podzim a zimu, kdy se fotbal nehraje, tak zvládl s kamarády tolik, jako nikdy.

Třeba známou polskou hřebenovku Orla Perć na polské straně Tater. Nebo skialpinistické výstupy v Jeseníkách. Nakonec si pořídil i vlastní skialpinistickou výbavu, kterou teď na tuzemských horách testuje.

„Lákalo mě to vyzkoušet už delší dobu a asi až letošní situace mě k tomu vlastně donutila. Nejprve jsem si vybavení půjčil a nakonec i koupil. A jen za letošní zimu už se mi to určitě vyplatilo,“ říká Kasal.

Poslední měsíc byl z jeho pohledu na tůry s následným sjezdem ideální.

„Na horách bylo krásně, k tomu prachový sníh. To za poslední tři zimy prakticky nebylo. Podmínky byly skvělé,“ popisuje střední záložník Medlova.

Na „skialpech“ ho baví hlavně to, že není tolik sešněrovaný pravidly. „Nemusíte jít jen tam, kde je stopa. Kromě zakázaných oblastí můžete vyrazit, kam se vám zachce. To, co si vyjdete, si zase sjedete. To je asi to, co mě baví úplně nejvíc. Nejsem skialpinista, který zase tolik rád chodí. Spíš mě baví ten sjezd. Zatímco na běžkách je trochu z donucení, na skialpech si ho daleko víc užiju,“ vysvětlil Kasal.

Výhledově by se chtěl podívat i do zahraničí.

„Na Alpy nebo Tatry už ale člověk potřebuje lepší vybavení. Třeba jen lavinový batoh a podobně. Tady u nás ale chci ještě do konce zimy určitě něco stihnout,“ plánuje.

K fotbalu se každopádně chystá vrátit.

„Kdybych tvrdil, že mi fotbal nechybí, tak bych lhal,“ uzavírá člen krajského reprezentačního výběru pro Regions Cup.