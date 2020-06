Fanoušci si mohli během Letní ligy pivovaru Kutná Hora všimnout, že Červené Janovice, tým z III. třídy, prošly po koronaviru velkou proměnou. Do klubu totiž začal investovat tamní podnikatel Roman Mutl a z rodáka Štěpána Kacafírka udělal hlavního trenéra.

Nový kouč si přivedl několik výrazných posil, včetně Jiránka.

„Rádi bychom se co nejdřív dostali do I. B třídy, pak se uvidí,“ řekl o plánech klubu Štěpán Kacafírek. On sám hrál ligu. Naposledy za Příbram, kde se s Martinem Jiránkem potkal: „Jsme kamarádi a nabídl jsem mu možnost hrát u nás. Domluvili jsme se na roční smlouvě.“

Martin Jiránek je velká fotbalová persona. Má bronz z památného EURO 2004 v Portugalsku a je mistrem Evropy do 21 let z roku 2002. Za českou reprezentaci odehrál jednatřicet utkání. „Okusil také italská, ruská i anglická angažmá,“ připomněl Kacafírek na svém facebookovém profilu. Naposledy hrál za Olympii Radotín.

Okresní fotbal na Kutnohorsku tak tedy znovu pořádně ožívá.