V předminulém kole nasázel rovnou hattrick, o víkendu proti Slavii Radonice pak přidal další dva góly a znovu ukázal, že to v nohách pořád má.

Mratínský klub, který do okresního přeboru postoupil loni, se může pochlubit pořádně silnou sestavou. V pěkném areálu poblíž návsi si chodí zakopat bývalí ligoví hráči Václav Winter, Lukáš Zelenka nebo právě zmiňovaný Šenkeřík.

Na výsledcích je to pochopitelně znát. Po devíti kolech má Mratín už jednadvacet bodů a v tabulce je druhý.

„Těší nás, že tu máme takové hráče. Děti vzory potřebují a tihle kluci jim mají co předat. Je to hrozně důležité,“ vysvětlil předseda místního klubu Pavel Hrdinka.

Dobrá nálada i prostředí

Za skvělou manažerskou prací při výběru hráčů nejsou peníze. „Je to na kamarádské bázi. Bylo lehké přemlouvání u piva,“ doplnil se smíchem.

Atmosféru okolo klubu si koneckonců nemůžou vynachválit ani bývalí ligoví fotbalisté, kteří se tu začali věnovat i výchově fotbalové mládeže. „Obecně je tu kolem fotbalu dobrá nálada. Je tu hodně zapálených lidí, které to baví, a je to vidět na výsledcích. Máme dobrou mládež, já trénuju mladší přípravku. Máme to dobře rozjeté a nastavené. Snad nám vydrží dobrá nálada,“ přál by si jednačtyřicetiletý Šenkeřík.

„Je tady krásné prostředí a fajn lidi. Jsem nadšený. Chodím se sem proběhnout, abych něco dělal,“ doplnil bývalý hráč Sparty Praha Lukáš Zelenka.

Oba slavní hráči byli na trávníku hodně vidět i v nedělním utkání proti Radonicím. Už v páté minutě otevřel skóre Šenkeřík a jen o chvíli později přišla snová tříminutovka. Nejprve navýšil Patrik Machytka, Šenkeřík hned nato přeloboval všechny včetně brankáře ranou z půlky hřiště a vzápětí ještě Machytka přidal svoji druhou trefu.

Hosté sice ve druhé půli zlepšili svůj výkon a dvakrát snížili, vítězství Sparty ale potvrdil pátou brankou střídající Josef Kopčil, který na trávníku nahradil právě Zelenku.

„V první půli jsme dominovali, ale ve druhé začal soupeř trošku hrát a kousat a dal na 1:4. Naštěstí jsme zápas rozhodli a body zůstanou doma,“ těšilo Šenkeříka.

„Druhou půli už jsme zase vyměkli. Hrajeme to jako profesoři, málo běháme… Druhá půle už byla bídná, nelíbila se mi,“ dodal Zelenka.

Rivalita jde stranou

Šenkeřík i tak navázal na galapředstavení z předchozího kola, kdy v Líbeznicích nasázel rovnou hattrick. Tentokrát z toho byly „jen“ dvě branky.

A co říká jako dlouholetý slávista na to, že po konci aktivní kariéry obléká dres Sparty?

„Klub se sice jmenuje Sparta Mratín, ale je to uvnitř rozdělené na dvě poloviny. Jedna polovina je slavistů, druhá sparťanů,“ vysvětlil a ocenil možnost zahrát si s bývalým sparťanem Zelenkou.

„Je to zážitek, vzpomínáme na zlaté časy, kdy jsme kopali třeba Ligu mistrů. Máme dobrý kolektiv a jsou kolem nás super kluci. Někteří dojíždějí z Prahy, neživí je to, ale snaží se stíhat tréninky, i když je to někdy složité. Daří se nám to ale držet pohromadě,“ prozradil.

Podobně vnímá spolupráci bývalých vynikajících hráčů i Zelenka. „Jsem nadšený, rozumíme si. Hrávali jsme proti sobě. Vůbec neřeším, jestli Sparta, nebo Slavia. Je to fajn kluk. Zatrénujeme si, proběhneme se, je zábava, dáme nějaké pivko a pobavíme se. Myslím, že nás tu lidé mají rádi,“ uvedl.

Ještě aby je místní rádi neměli. Oba exligisté předvádějí pořád parádní fotbalové výkony a Mratínu pomáhají ke skvělým výsledkům. Jejich působení je ozvláštněním nejen pro spoluhráče, soupeře a diváky, ale také pro samotné rozhodčí, kteří utkání řídí.

„Je to určitě ozvláštnění zápasu. Bývalí ligoví hráči to pořád v nohách mají a na hřišti je to znát. Kvalita hry se s takovými hráči zvedá,“ přiznala Nicol Moravcová, která v zápase proti Radonicím působila jako pomezní rozhodčí.

Domácí si nakonec dokráčeli pro pohodlné vítězství a z derby Sparta Slavia si odnesli tři body. Velký podíl na tom měl i jeden slávista, který v sešívaném dresu zářil dokonce i v Lize mistrů.