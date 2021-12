U příležitosti seriálu o seriálu proto reportéři Deníku s dotazem na fanynky oslovili celkem 260 fotbalistů z nejrůznějších končin a soutěží.

Výsledek? Přítomnost žen motivuje, ale s přibývajícím věkem (hráčů) méně a méně. Několik hráčů se nezávisle na sobě shodlo na tom, že motivací (i rozptýlením) je pro ně spíš pivo a klobása.

Otázka zněla: motivují vás fanynky, rozptylují, nebo vám na jejich přítomnosti nezáleží?



181 hráčů, které přítomnost fanynek motivuje

59 hráčů, kterým na přítomnosti fanynek nezáleží

20 hráčů, které přítomnost fanynek rozptyluje

Tři nej hlášky od fotbalistů

"Mám větší motivaci, to je jasné. I Ronaldo potřebuje fanynky (smích). A když tam fanynky jsou, garantuji jeden gól za zápas."

Jiří Vališ, hráč Sokolu Běšiny (III. třída na Klatovsku)

"Kdyby fanynek bylo na stadionech více, fotbalu by to jen prospělo, nemám o tom pochyb! Jde poznat, když nějaká pěkná dorazí na zápas - to se pak dějí věci. Kluci podávají výrazně lepší výkony!"

Zdeněk Julina, hrající trenér Příluk (I. B třída na Zlínsku)

"Nejlépe se mi hraje před přítelkyni, která chodí na každý zápas a pořád řve, až jí musím klidnit."

Michal Frank, brankář Kladrub (Okresní přebor na Teplicku)