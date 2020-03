Poslechněte si audio, které jsme přiložili k tomuto článku. Dozvíte se, jak a proč umí fotbalista Jakub Navrátil turecky, co si myslí trenér Brožek o rčení: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.

Fotbalový světoběžník říká o vzdělání: "Studium mám rád, hráči by měli myslet na to, že kariéra je krátká, vzdělání je na celý žiivot." A co když okolo sebe slyší, že sportovci nejsou inteligentní? "Není to pravda," říká kormidelník FC MAS Táborsko ve speciálním audiozáznamu.