"Jsem taková čudla," říká Čtvrtníček, který ve spotu hraje pijavici - funkcionáře, který má blízko k Berbrovi a jeho metodám.

Fotbalový fanoušek najde v takřka tříminutivém videu spoustu narážek. Řeč je třeba o tom, že někdejšího místopředsedu fotbalové asociace budou po propuštění z vazby sledovat, padne zmínka o "suchým hajzlu" a ukáže Jana Kollera (někdejšího reprezentanta) i Davida Kollera (zpěváka).

Na závěr si Čtvrtníček nacpe do pusy papír - mělo jít o vsazený sázkový tiket za 200 tisíc korun.

"Věřím, že to lidi pobaví a zároveň donutí přemýšlet," podotýká Čtvrtníček, tvář populární satiry Ivánku, kamaráde, s níž měl úspěch po korupční fotbalové aféře kolem Ivana Horníka.

Zdroj: Fotbalová evoluce

Ano, zatímco v roce 2005 se smály divadelní sály po celé zemi, tentokráte je klip cestou (nástrojem), jak probrat veřejnost.

S nápadem přišla Fotbalová evoluce, jejíž hlavní tváří je Vladimír Šmicer. "Můžu říct, že na to máme pozitivní ohlas. Objevila se v nich sice kontroverzní problematika, ale také podněty k tomu, co chceme změnit. Nadále pracujeme s kluby a okresy na přípravě voleb a programů pro okresní fotbalové svazy. Jsme rádi za to, že se k nám připojili i partneři, kteří jsou připraveni podpořit projekty pro mládež, infrastrukturu a nábory rozhodčích," řekl Ondřej Lípa, někdejší komentátor, funkcionář a teď jeden z manažerů Fotbalové evoluce.

Volby do fotbalové vlády se blíží.