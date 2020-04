„V Itálii mám celou rodinu. Rodiče jsou v Říme a jsou v pořádku. Bratr žije na severu, kde je situace nejhorší. Každý den si se všemi volám a ujišťuji se, že jsou zdraví,“ vypráví třiadvacetiletý fotbalista.

Mezi lidmi v Itálii panuje veliký strach

Situace na Apeninském poloostrově je velmi kritická.

„Na ulicích nikdo není a mezi lidmi panuje strach. Na začátku to prý lidé tak vážně nebrali, ale teď si uvědomují, jak moc je situace kritická,“ pokračuje Maione, jehož maminka zůstává doma, ale otec s bratrem musejí i nadále chodit do práce: „Oba dělají ve vězení.“

Život v Itálii se prostě zastavil a čas ztratil svůj smysl. „Všichni jsou zavření doma, na nákup jde maximálně jeden člen rodiny, nakoupí a rychle zmizí. Komunikace je pouze ta nejnutnější, nikdo se s nikým nebaví,“ přibližuje situaci ve své zemi.

Přesto, že ani v Česku není nikomu do skoku, nejde o tak katastrofický stav. Rodiče jsou tak rádi, že Carlo je v cizině. „Maminka je šťastná,“ zdůrazňuje Maione.

Bez diváků? To raději nehrát vůbec

Holešovický Vltavín stihl odehrát před přerušením soutěže jediné utkání v Písku utrpěl debakl 0:5. „To nás hodně mrzelo, protože dlouho šlo o vyrovnaný zápas,“ vzpomíná záložník, který odehrál celých 90 minut.

Od té doby dostal fotbal červenou kartu a hráči se mohou připravovat pouze individuálně. „Jdu si zaběhat, zacvičit. Člověk na sobě musí trochu pracovat, aby byl ve formě, nemůže být jen doma,“ míní.

Na začátku dubna by se mělo definitivně rozhodnout, zda bude vůbec možné (a případně jakým způsobem) sezonu dohrát. „Kdybychom začali třeba v polovině dubna a hrálo se pořád středa/sobota, stihlo by se to. Hlavní ale je, aby bylo v Česku i po celém světě všechno v pořádku. Teprve potom se můžeme k fotbalu vrátit,“ přeje si Maione.

Pokud by se sezona rozjela, jako první zápas sehraje Vltavín derby se Slavií B. „Na tento zápas jsme se moc těšili. I na to, že přijde hodně fanoušků. Bez nich by to ale bylo divné, to je pak jako přátelák. Lepší je nehrát vůbec než bez diváků,“ dodává Ital.

Ovšem to ukáží až nejbližší týdny. Carlo Maione do té doby bude s fotbalem i rodinou v kontaktu pouze na dálku.