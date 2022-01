Připomněl, že na stažení hráče měl celek z Letné právo. „Tak jsme to i brali. Jestli šlo o strategii Sparty k dalšímu jednání, to už je vědí jen tam. Já mohu jen říct, že jsem rád, že se kluby dohodly a máme tento výsledek, který je hlavně ve prospěch hráče,“ reagoval na dotaz, jestli cítil, že se Lischka stal rukojmím Sparty.

Pražané totiž chtěli získat nigerijského křídelníka Yiru Sora, když Baník odmítl, stáhli si z hostování právě Lischku. „Fanoušci to tak mohou vnímat, ale ve finále se můžete podívat, že rukojmím nebyl, protože Sor – aspoň co mám informace – zůstává. Nám šlo o Davida, transfer je jen o něm, kluby se dohodly a to je nejdůležitější,“ zopakoval Radek Matějek.

Spolu s konstruktivním stoperem však musel mít na vědomí, že jednání nemusí dopadnout a bude nutné rozmýšlet, co dál. „Varianty jsme měli, člověk musí počítat se vším. Něco se řešilo, byly to dva kluby ze zahraničí, víc bych to ale nespecifikoval. Prioritou byl pro Davida Baník,“ nastínil Matějek. „Nakonec to dopadlo dobře, věřím, že naváže na povedený podzim. Myslím, že i David si oddychl a teď se může připravovat na jaro,“ dodal.

Kontrakt Lischky ve Slezsku je dlouhodobý, na plných čtyři a půl roku. „Taková je dohoda. David s tím sám souhlasil, chce mít klid na práci a jistotu,“ uvedl Matějek. „Samozřejmě věříme, že Davidovi bude sloužit zdraví, jeho výkony budou mít vzestupnou tendenci a jednou třeba může přijít nějaký další posun. Teď ale mají klub i hráč jistotu, to je důležité, a je jen na něm, jaké budou jeho výkony a kam povedou další kroky,“ uzavřel Radek Matějek.