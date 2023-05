/FOTOGALERIE/ Fotbalisty Baníku Ostrava čekají ve zbývajícím programu nadstavby FORTUNA:LIGY tři zápasy, z toho dva doma. Slezský klub si tak ve snaze co nejvíce naplnit Městský stadion ve Vítkovicích připravil pro fanoušky akci. Kdo si koupí lístek na nedělní duel s Teplicemi (15 hodin), může jít o týden později na utkání proti Pardubicím zadarmo. Předprodej začal.

Fanoušci Baníku Ostrava proti Brnu (6. května 2023). | Video: Petr Kotala a David Hekele

Postup je jednoduchý: stačí si zakoupit lístek na Teplice, v nákupním košíku před zaplacením zaškrtnout možnost, že máte zájem rovněž o utkání s Pardubicemi a lístek následně během pár minut obdržíte do mailu.

Navíc děti do 15 let mají na oba zápasy bezplatný vstup. Stačí, pokud si v oficiálním fanshopu FCB v OC Forum Nová Karolina vyzvednou lístek, který obdrží poté, co jakýmkoliv průkazem s datem narození prokážou svůj věk.

Zápas se řadí do druhého cenového tarifu. Prodej probíhá ve třech vlnách, dle kterých se liší i cena. První od 15. do 17. května, druhá od 18. do 20. května, třetí pak v den utkání 21. května.

Vstupenky lze nakupovat on-line na webu ticketlive.cz či přímo ve Fanshopu FCB v OC Forum Nová Karolina. Více informací, včetně konkrétních cen, se dočtete na klubovém webu fcb.cz.