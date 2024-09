Podle informací Deníku byla na začátku příběhu a příchodu Alexandra Munksgaarda do Ostravy osoba

Slezané by přitom možná potřebovali víc křídla, nebo útočníka, který by úspěšně zakončil řadu šancí, jenž si tým Pavla Hapala umí vytvořit. Zvlášť, když nyní nemohou počítat s distancovaným Erikem Prekopem. Krajních obránců je v kádru dost. Jen na onu pravou stranu Jan Juroška, Michal Fukala a Matúš Rusnák, kdyby bylo nejhůř a nastala krize, teoreticky by tam mohli zaskočit Emannuel Uchenna Aririerisim nebo Michal Frydrych.

Pro řadu fanoušků to bylo překvapení. Z čista jasna Baník v úterý oznámil, že posiluje o krajního obránce. „Jeho příchod je pro nás příležitostí zvýšit konkurenci na pravé straně obrany,“ prohlásil na klubových stránkách sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

hráčského agenta Filipa Zíky z agentury Global Sports Agency, který dal tip skrze své kontakty na severu Evropy. Dánovi končila na Balkáně smlouva, při podrobnější analýze měl slezský klub zaujmout somatotyp běhavého a v soubojích silného hráče. „Pro českou ligu dobré parametry,“ řekli si nejspíš v Ostravě o plejerovi, který má však i solidní minulost.

Nejde o úplného nazdárka vyhrabaného odněkud z „pralesních“ soutěží. Šestadvacetiletého rodáka z Herningu dostal do profesionálního fotbalu Mydtjylland, současný dánský mistr, za který odehrál celkem 22 soutěžních zápasů. Munksgaard měl malý podíl i na titulu v roce 2018. Tehdy zasáhl do osmi duelů, hlavně v nadstavbě o titul, a odehrál 600 minut. Mimo to prošel také klubu jako Lyngby a zejména Aarhus, za který nastoupil k více než stovce zápasů a potkal se zde také s Larsem Friisem. Současný kouč pražské Sparty byl asistentem Davida Nielsena.

Později Munksgaard zamířil na zahraniční angažmá do norského Aalesundu, pak přes známý Aarhus do Chorvatska, kde v minulém ročníku zasáhl do 28 utkání a odehrál 1473 ligových minut.

V Baníku měl během srpna údajně původně absolvovat pětidenní testy, jenže hned na začátku tohoto období si poranil kotník. Tímto nastane konec této anabáze, řeknete si zřejmě. Jenže v tomto případě nikoliv. Důvod byl přitom jednoduchý, avšak velmi překvapivý. Sám bývalý mládežnický reprezentant klubu nabídl, že v něm bude dál působit, ovšem… Zadarmo. A to do doby, než nastoupí do ligových utkání za A-tým, jak se s vedením Baníku dohodl. Neobvyklé gesto, viďte?

Zároveň podle informací Deníku platí, že má smlouvu na tři roky, ale dohoda s Baníkem je taková, že v zimě může dojít k jejímu předčasnému ukončení. „Zbytek podzimu je pro Munksgaarda takovým dlouhým testem,“ zní informace ze zákulisí.

"Chci přinést mentalitu ze Skandinávie a ukázat fanouškům i klubu, že jsem ochotný krvácet za dres a opravdu bojovat ze všech sil do poslední minuty. Důležité je odevzdat všechno v trénincích a správně se nastavit, abyste o víkendu podali co nejlepší výkon," prohlásil Munksgaard v rozhovoru pro klubový youtube kanál.

Aktuálně se Munksgaard ze zranění dostává, ale brzy by se mohl zapojit do plného tréninku. Teoreticky už v pondělí. Oficiálně je členem „áčka“, nyní se s ním však má na Bazalech počítat spíše do druholigového B-týmu, aby nabral zápasovou praxi. Nejbližší možnost bude mít příští neděli na Žižkově.

Jakmile se tak stane a v rezervě se rozehraje, mohl by zasáhnout i do bojů v nejvyšší soutěži. Podle svých slov umí hrát dopředu, rád zásobuje přihrávkami útočníky, přičemž za základ své práce pokládá pochopitelně defenzivu. "Snad se nám podaří dosáhnout velkých cílů," přál si Alexander Munksgaard, který bude nosit dres s číslem 31.

Bude opravdovou posilou, nebo brzy skončí a nikdo si na něj zanedlouho ani nevzpomene?