Fotbalová sezona vrcholí, týmy však již řadu týdnů řeší složení kádrů pro další ročník. Do ostravského Baníku se téměř jistě nevrátí Filip Kaloč, který se o víkendu s Kaiserslauternem definitivně zachránil ve druhé bundeslize. O dalších krocích se jedná, podle tamních médií měli už Němci aktivovat výkupní klauzuli v opci. Rozhodování o dalším osudu čeká i dalšího hostujícího hráče Slezanů v zahraničí, útočníka Ladislava Almásiho, a aktuálním tématem je na Bazalech také budoucnost klíčového Brazilce Ewertona.

Navzdory všem spekulacím a dohadům by měl v novém ročníku vést slavný klub, který stále bojuje o čtvrtou příčku zaručující předkolo Konferenční ligy, Pavel Hapal. Radoslav Kováč má namířeno do Liberce, navíc ho s Hapalem pojí přátelství, a údajně neměl zájem stát se za současných okolností jeho náhradou. Martin Svědík pak potvrdil, že si ze zdravotních důvodů dává po konci ve Slovácku pauzu. Další jméno by ve hře v souvislosti s ostravskou lavičkou být nyní nemělo.

Je téměř jisté, že současný kouč nemůže počítat s tím, že by se mu vrátil po půlročním hostování záložník Filip Kaloč. „Teprve uvidíme, co bude v létě, kdy se mohu vrátit, či zůstat. Já udělám vše pro to, aby platila druhá možnost,“ hlásil bývalý mládežnický reprezentant v rozhovoru pro Deník nedlouho po přesunu do Kaiserslauternu.

Čtyřiadvacetiletý středopolař prožil po pošmurném podzimu, kdy v Baníku moc nehrál, v Německu velmi dobré jaro. Okamžitě se zařadil mezi klíčové hráče, ve druhé bundeslize zasáhl do patnácti utkání, vstřelil dvě branky, pomohl k záchraně kolo před koncem soutěže a navíc i k účasti ve finále poháru, v němž tradiční německý klub čeká v Berlíně 25. května mistrovský Bayer Leverkusen.

Co však bude dál, se nejspíš definitivně rozhodne v nejbližších dnech, německý Bild však informoval, že Kaiserslautern aktivoval výkupní klauzuli u opce (necelých 11 milionů korun). „Děláme vše pro to, a věříme tomu, že zůstane v Německu. Ani si v tuto chvíli neumím představit, že by se do Baníku vracel,“ uvedl v pondělí hráčův agent Martin Štěpanovský.

SNAHA O EWERTONA

Úplný opak potkal útočníka Ladislava Almásiho v Chorvatsku. Hostování v Osijeku sice nezačal špatně, vstřelil také gól do sítě Gorice. To byl však jeden z mála světlých okamžiků tohoto angažmá. „Musel jsem se spokojit s hostováním s opcí, což pro hráče není úplně ideální, ale jsou chvíle, kdy to musíte přijmout. Já jen doufám, že se uplatní, abych zde mohl zůstat,“ prohlásil slovenský reprezentant v únoru pro Deník.

Kouč Baníku Hapal: Není výsledek, proto fanoušci nadávají. Slavia? Žádná karma

Tehdy ještě hrával pravidelně, na hřišti Lokomotivu Záhřeb byl na hřišti plných devadesát minut. „Samozřejmě jsem pořád hráč Ostravy, ale za stávajících okolností chci zůstat v Osijeku. To je teď můj cíl, motivace, nad ničím jiným nepřemýšlím, ale stát se do léta může cokoliv,“ říkal také před třemi měsíci.

Málokdo by si v té chvíli pomyslel, že poté bude spíše paběrkovat. Z posledních sedmi zápasů odehrál šest minut, o víkendu na půdě Dinama Záhřeb chyběl v sestavě úplně. Patrně není překvapením, že spíše než uplatnění opce ze strany Chorvatů, se očekává Almásiho návrat na Bazaly. A co dál? Další hostování, prodej, nebo zapojení se do přípravy Baníku na novou sezonu? To je ve hvězdách. Hráčův agent Roman Vojtek zatím na dotaz Deníku nereagoval.

Nejasná je také budoucnost Brazilce Ewertona. Jihoameričan sice stále patří Slavii, Baník má však po sezoně možnost uplatnění opce. Mluví se o sumě okolo milionu eur (24 milionů korun). „Teď se plně koncentrujeme na závěr sezony. K žádným spekulacím se nebudeme vyjadřovat,“ řekl Deníku mluvčí Baníku Marek Lorenc.

Kubala o šancích i fanoušcích Baníku: Taky bych byl naštvaný, je to pořád dokola

Každopádně podle zákulisních informací se klub majitele Václava Brabce snaží Ewertona získat natrvalo. Aby ne. Trenér Pavel Hapal na bývalého hráče Pardubic, Mladé Boleslavi a Slavie hodně sází, což mu kreativní technický křídelník vrací individuálními výkony i statistikami. Schopný driblér v sezoně nasbíral dvanáct branek a přidal pět asistencí.

Navíc je pravděpodobné, že Slavia, kde má ještě rok platnou smlouvu, o něj nebude mít zájem. „Hraje výborně, dobře pro Baník, baví lidi, má i body, Někomu konkurenční prostředí škodí, jiného posouvá. Jak jsem ho poznal, on patří spíše do první kategorie. Musí být v základní sestavě a mít jistotu, že bude nastupovat, aby předváděl to, co předvádí,“ líčil na konci minulého roku po zápase v Ostravě kouč sešívaných Jindřich Trpišovský.

Je také možné, že pokud Baník svůj přednostní nárok neuplatní, Slavia se pokusí o to, co nevyšlo v zimě – prodat Ewertona za větší peníze do zahraničí. Baník se každopádně pokouší o to, aby byl ve hře.