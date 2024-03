Za mé éry, kdy jsem fotbalový klub vlastnil, jsem chtěl na Bazalech nový stadion. A studie na něj opravdu byla. Stadion pro třináct tisíc lidí byl můj sen. A kdybych nešel trénovat hokejový nároďák, a neudělal největší životní chybu, že jsem Baník prodal, aby ho pak Pražáci rozebrali a rozkradli do šroubku, tak věřím, že stadion by dnes stál.

Nejprve tedy současný prezident hokejového svazu, který stál v čele Baníku spolu s Petrem Lamichem v letech 2000 až 2003. „Lituji, že jsem z Baníku odešel. Kdybych zůstal, stadion by dnes stál. Nyní je to především o tlaku diváků, kteří stadion chtějí,“ říká Alois Hadamczik.

Bazaly se tehdy měly o šest metrů prohloubit a půda měla být kvůli poddolování zpevněna betonovou deskou. Třináctitisícová kapacita byla dostatečná, protože mezinárodní fotbal do Ostravy dostanete jednou za deset let. Mělo jít celkově o větší komplex, nahoře místo škvárového hřiště by stál parkovací dům. Komunikace u stadionu je široká, takže policie by při zápasech dopravu uřídila a na silnici by se tak dalo i parkovat. Když jsem z Baníku odešel, tak jsem ale viděl studii jinou – na byty. V Deníku jsem pak uvedl, že ten, kdo zvedne ruku pro změnu územního plánu, je barbar, že Bazaly jsou historie. A jsem rád, že jsem přispěl k tomu, aby bytová studie neprošla.

Mohl by si Baník nový stadion dovolit?

V projektu byla nutná účast města, sami bychom to nepostavili. Před dvaceti lety by šlo o investici půl miliardy, dneska se počítá podle mých zpráv s miliardou a půl, možná dvěma. Ale Baník si to zaslouží, stejně jako si zaslouží, aby zase hrál hlavně s odchovanci z tohoto kraje, protože tady máme spoustu dobrých hráčů. Postavit stadion na Bazalech by bylo obrovským morálním přínosem a také návratem k baníkovské historii, protože svým názvem i historií klub do této lokality patří. Když se ptáte na můj názor, tak já jsem pro Bazaly opravit se vším všudy.

Proč jste vlastně z Baníku odešel?

Už v úvodu jsem řekl, že lituji dne, kdy jsem Baník opustil. Já ale musel. Za celé působení v klubu, kdy jsme vychovali tým, který se poté stal mistrem, město nedalo do Baníku ani korunu. Ani do mládeže, ani do ligového týmu. To byl také jeden z důvodů mého odchodu. Kdyby tomu bylo jinak, nikdy by se nestalo, že bych Baník pustil. Přišel jsem do klubu, který byl v minusu 43 milionů. Musel jsem tedy Baník oddlužit, postavit areál na Šoupalce a přebudovat celý tým, který byl v té době druhý od konce. Po mně pak zůstal mladý celek, postavený na odchovancích a hráčích z regionu. Nejdál to do Ostravy měl Radek Látal a Marek Heinz z Olomouce. Noví majitelé se chlubili titulem, ale nastal rozprodej ligového týmu. Proto když slyším slovo „Petera“ (Tomáš Petera, majitel Baníku po Aloisi Hadamczikovi – pozn. red.), tak je mi z toho špatně. Pořád tvrdím, že mládež a odchovanci, to je největší síla Baníku, vždy se tady rodili výborní fotbalisté. Jen je třeba umět je zabudovat a dát jim šanci hrát. K tomu by se měl klub podle mého názoru rychle vrátit!

Stadion Bazaly, Ostrava, 2011-2015.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Projekt „nových Bazalů“ s vaším koncem v klubu sice zmizel, v dnešní době se ale zmiňují i různé lokace jinde v Ostravě, kde by mohl vyrůst úplně nový stadion, takzvaně na zelené louce…

Kdysi se uvažovalo o Svinovu, o Porubě, což byl, myslím, totální nesmysl. Já si umím představit jednu věc, která Baníku pomůže. A tou je jakýkoliv stadion, kde nebude atletická dráha, protože ta se moc nenosí. Ale je třeba říct, že stadion ve Vítkovicích je krásný. Ovšem jako člověk patřící do starší generace mám v sobě pořád to, že Vítkovice a Baník jsou sportovní nepřátelé. Proto bych byl nejradši za Bazaly. Umím si ale představit, že se najde dobré místo, kde by vyrostl stadion a tréninková hřiště k tomu. Jenom takovou plochu najít. To záleží na zástupcích města.

Právě vhodné místo se jeví jako největší problém, což nejednou zmínil i majitel Baníku Václav Brabec…

Já jsem rád, že současné zastupitelstvo v čele s primátorem vůbec sportu fandí a o stavbě nového stadionu uvažují. Co víc tady máme? Když můžeme stavět koncertní síně za několik miliard a vidíme, kolik mladých lidí se chodí dívat na Baník… Jako je hokejová Kometa fenoménem v Brně a Jihomoravském kraji, tak tady je fenomén Baník. Obrovský. Ani jsem si neuvědomil, jakou značku jsem v té době držel. Tím nelze pohrdat, a proto by Baník měl mít svůj stadion bez atletické dráhy, aby divák hráče viděl z maximální blízkosti. Myslím si, že i ostravské publikum se umí chovat, takže bych se nebál žádných excesů. Naopak by to mnoho mladých kluků přitáhlo.

Věříte, že si jednou zajdete na Baník na nový stadion, ať bude stát kdekoliv?

Na Baník chodím i teď, ale jestli někam zítra dojdu, nebo ne, to je i otázka zdraví. Samozřejmě bych byl rád, kdyby to vyšlo. Věřím, že i současný primátor je schopný lidi „zbláznit“ a říct, že fotbalový stadion potřebujeme. Když to bývalý šéf města (Tomáš Macura – pozn. red.) okolo koncertní síně za tři čtyři miliardy dokázal, tak nevidím důvod, proč by široká sportovně-kulturní veřejnost nový nádherný stadion mít neměla. Já prostě preferuji Bazaly. Navíc bych na to, že by tady mohl hrávat nároďák, vůbec nespoléhal.