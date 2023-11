MIROSLAV MATUŠOVIČ, televizní expert, bývalý hráč Baníku i Sparty

Miroslav Matušovič.Zdroj: Deník/Libor Běčák

1. „Myslím si, že vše nahrává tomu, že půjde o hodně vyrovnaný zápas. U těchto týmů to tak vždycky bývá, pro Baník je svátek, když přijede Sparta, takže teď to bude stejné. Navíc ve čtvrtek hrála pohárové utkání, takže tam může být mírná únava. Naproti tomu Baník po těch předchozích ztrátách získal chuť dobrým výkonem i výhrou v Karviné. To byl důležitý zápas, nicméně teď se vše maže. Já čekám vyrovnaný průběh.“

2. „Nechci moc predikovat, protože všichni víme, že to může dopadnout jakkoliv. Rozhodnout může cokoliv, od standardní situace, po špatný vstup jednoho nebo druhého týmu do zápasu. Baník to zná právě z Karviné. I když začal velmi dobře, měl gólovky, tak pak přišel jeden protiútok a inkasoval. To jsou detaily, které mohou rozhodovat. Jak říkám, bude to vyrovnaný duel a především svátek fotbalu.“