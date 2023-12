Radoslav Kováč. V předvánočním týdnu asi nejzmiňovanější trenérské jméno v českém fotbale. Vše odstartovala informace webu infotbal.cz, že mladý kouč skončil v Pardubicích, načež jako jeho další možná angažmá byla označována Mladá Boleslav, Slovan Liberec a Baník Ostrava. „Nejednáme,“ ujasnil v minulých dnech v obsáhlém exkluzivním rozhovoru pro Deník sportovní ředitel slezského klubu Luděk Mikloško. Bývalý skvělý gólman řeší rovněž i návrat asistenta Dannyho Searleho a posily pro kádr jako Slovák Matúš Rusnák, či obránce Michal Fukala. Jak to s nimi vypadá?

Trenér Pardubic Radoslav Kováč. | Foto: Radek Klier

Nejprve ke Kováčovi. Bývalý kouč Opavy měl kvůli zásahu vedení do realizačního týmu podat v Pardubicích rezignaci. Klub ji sice nepřijal, nicméně je otázkou, zda někdejší reprezentant, jenž je vnímán jako progresivní trenér zvyklý pracovat s mladými hráči a posouvat je, na východě Čech setrvá.

Že by se ale pak měly stát jeho dalším působištěm Bazaly? V této chvíli nepravděpodobné. Baník nadále věří Pavlu Hapalovi, pod jehož vedením přezimuje s 27 body na šestém místě tabulky FORTUNA:LIGY. Jeho pozice je pevná. „Nevidím důvod pro to, aby nebyla,“ reagoval na přímý dotaz v rozhovoru Luděk Mikloško, který zároveň vyloučil kontakt s Kováčem.

„S Radkem se samozřejmě znám, jsme kamarádi, známe se už z West Hamu. Ale o jeho příchodu do Baníku se teď nejedná,“ řekl jednoznačně sportovní šéf klubu v první polovině týdne, kdy rozhovor vznikal.

Úvaha, že by Kováč zamířil do Ostravy, však určitou logiku má. Nebo spíše měla. Pavel Hapal se měl ujmout žezla nad A-týmem ostravského klubu už před více než rokem a půl po konci Tomáše Galáska, jenž „dojel“ sezonu 2021/22. A jeho asistentem měl být právě Radoslav Kováč. Jenže do hry vstoupila Sparta, která odvolala Pavla Vrbu, jehož následně přivedl majitel Václav Brabec do Baníku.

K angažování Hapala došlo po nevydařeném vstupu do sezony až o pár měsíců později, ovšem Radoslav Kováč byl už v té době trenérem Pardubic, a na plánované spojení tak nedošlo. Bývalý trenér slovenské reprezentace si k sobě vzal Jiřího Nečka, a zůstavšího Davida Oulehlu. Že by utvořilo toto duo tandem nyní? Těžko.

BUDE PRVNÍ POSILA ZE SLOVENSKA?

Oulehla během letošního jara v Baníku sám skončil, nyní vede druholigovou Jihlavu. Pro novou sezonu klub přivedl Angličana Dannyho Searleho. Jenže ten kvůli vízům musel v průběhu podzimu českou štaci přerušit. Jaká je situace po třech měsících? „Čeká ještě na jeden papír, který by měl brzy dostat. Pak by už jeho příjezdu nemělo nic bránit, a na začátek přípravy by mohl být zpět,“ odhalil Mikloško.

Celou věc má komplikovat fakt, že Velká Británie již není členem Evropské unie. „To je právě obrovský problém. Legislativa mimo EU je zdlouhavá, je to o zdlouhavé byrokracii a papírování, úřady mají na své procesy nějaké projednávací lhůty. Prostě papírování, papírování, papírování… O ničem jiném to není,“ vylíčil Mikloško, že se z pár týdnů stalo už čtvrt roku. „Snad se to ale už blíží ke konci a v lednu bude na přípravu,“ přál si sportovní šéf.

V době, kdy by se Searle mohl hlásit na Bazalech, je reálné, že kádr Baníku obohatí nové tváře. Mikloško potvrdil, že více či méně reálnými jsou jména jako Ebrima Singhateh, Filip Horský, či Michal Hlavatý. „Jsou to hráči, kteří jsou zajímaví, ale zimní období je zvláštní tím, že nikdy nevíte, co si za ně jejich kluby řeknou. A pokud jde o Hlavatého, to je hráč spíše do středu pole,“ naznačil Mikloško, že tento post má Baník pokrytý. Na rozdíl od křídel.

„Neříkám, že někoho takového nemáme v hledáčku, že se o nich nebavíme, ale zvažujeme, zda přivést kluka na stejný post, kde je třeba Šín. Musíte si říct, jestli tohle má smysl,“ pronesl.

Podle informací Deníku je nejblíž příchod Matúše Rusnáka ze Žiliny. Čtyřiadvacetiletý člen širšího kádru slovenské reprezentace, který ještě čeká na svůj debut, by mohl vyřešit pravou stranu. Je schopný hrát jako obránce, křídlo, či wingbek. V aktuální sezoně slovenské nejvyšší soutěže nastoupil do 17 zápasů (1+1), k tomu přidal čtyři duely v kvalifikaci Evropské ligy (1+0) a jeden ve slovenském poháru.

„Ano, Baník má zájem, jednání probíhají,“ potvrdil Deníku zdroj dobře obeznámený s děním okolo možného přesunu. Hotovo by mělo být v nejbližších dnech, podle webu transfermarkt.com je Rusnákova hodnota 550 tisíc eur (zhruba 13,5 milionu korun).

DVA TŘI DOVNITŘ, STEJNÝ POČET VEN

Pravou stranu hřiště by mohl vyztužit i defenzivněji laděný Michal Fukala. U třiadvacetiletého obránce libereckého Slovanu, který je odchovancem Frýdlantu nad Ostravicí, by to však mohl být běh na delší trať. Zatím se podle informací Deníku jeví situace tak, že se nebude jednat o toto přestupní období. Pokud se přesune na Bazaly, stane se tak spíše až v létě, jelikož 30. června Fukalovi končí na severu Čech smlouva. Byl by tak k mání zadarmo.

Na podzim zasáhl do osmnácti z devatenácti utkání Slovanu, a odehrál v nich 955 minut, během nichž stihl dvakrát asistovat u gólu svého týmu. Kuriózně jednu z nich zaznamenal v úvodním kole právě proti Baníku. Nicméně je však otázkou, co se bude dít na jaře, pokud stávající kontrakt neprodlouží.

Jak známo, majitel Ludvík Karl se nebojí hráče v posledním půlroce smlouvy poslat do B-týmu. V minulosti to zažila řada velkých osobností. A těžko říct, co v této věci změní nový majoritní vlastník Ondřej Kania. Na každý pád, po novém roce může Fukala podepsat smlouvu platnou od 1. července 2024 v jakémkoliv klubu.

Baníku se však nemusí vyhnout ani odchody. Na slovenského obránce Filipa Blažka se měla ptát Karviná, dlouhodobé opory jako Filip Kaloč, či Ladislav Almási mohou tímto způsobem řešit své malé podzimní vytížení.

„Filip hrával několik let pravidelně, ale Boula se dostal před něj, takže je to otevřené. Ale je to fotbal, nikdy nevíte, a tak jako ze sestavy vypadl, tak se do ní může vrátit. Rozhodně to není tak, že bychom se ho chtěli zbavovat. Totéž se dá říct v podstatě i u Almásiho,“ uvedl Luděk Mikloško s tím, že žádné překotné změny v kádru během zimy nelze očekávat.

„Dva tři lidi ven, stejný počet dovnitř, to si umím představit. Víc to asi ani nepůjde. Bude záležet na průběhu,“ doplnil sportovní šéf.