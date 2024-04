Do zajímavé pozice se dostali fotbalisté Baníku Ostrava. Mužstvo Pavla Hapala si bude moci v nedělním duelu 28. kola FORTUNA:LIGY proti Karviné nejenže upevnit čtvrté místo, ale svým nejbližším pronásledovatelům také utéct. O den dřív totiž ztratili Mladá Boleslav, Liberec i Slovácko. Hornické derby bude zároveň na Městském stadionu ve Vítkovicích sledovat rekordní počet fanoušků ve vzájemných zápasech.

Jestli někomu z ligového pelotonu hrají sobotní výsledky vyloženě do karet, jsou to baníkovci. Mladá Boleslav, která před tímto kolem ztrácela jen tři body, podlehla doma Teplicím 1:2. Liberec ztrácející pět bodů, zase po dvou výhrách překvapivě zaváhal na půdě do té doby posledních Českých Budějovic a padl 2:3. Navíc večer nebodovalo ani Slovácko na hřišti Hradce Králové (0:1).

Pokud tedy Baník derby zvládne, bude mít dvě kola před koncem základní části a třaskavým soubojem na Spartě odstup od pátého celku tabulky již šesti bodů. A to je jistě lákavé! „Po třech vítězstvích je nálada dobrá, je to vidět i v tréninkovém procesu, ale nejpodstatnější to bude přenést do zápasu. I s podporou fanoušků věřím, že podáme dobrý výkon a tři body se podaří udržet doma,“ prohlásil pro klubový web před utkáním trenér Pavel Hapal.

Slova šéfa ostravské lavičky nejsou nijak lichá. Ve Vítkovicích požene oba týmy rekordní návštěva, k čemuž se v posledních dnech schylovalo. „Lidé reagují pozitivně a všechna čísla z předprodeje nasvědčují tomu, že tenhle rekord v návštěvnosti se podaří překonat. Vstupenky jdou na odbyt velmi slušně. Věříme, že bychom mohli ale atakovat i hranici dvanácti tisíc diváků,“ řekl už v pátek Deníku tiskový mluvčí Baníku Marek Lorenc.

A to se povedlo. Klub oznámil na sítích překročení této hranice v sobotu večer. Dosud bylo při zápasech Baníku s Karvinou maximem 11 002 lidí.

Ačkoli v minulých dvou zápasech Baník uspěl s rozestavením na tři obránce, Hapal prozradil, že uvažuje o návratu k původnímu systému s čtyřkou vzadu. „Výsledkově nám to vyšlo, vstřelili jsme hodně gólů, ale na druhé straně se nám určité věci nelíbí. Na tom musíme pracovat, což je dáno tím, že systém nepoužíváme tak dlouho,“ podotkl Pavel Hapal.