/ROZHOVOR/ Tři zápasy fotbalisté Baníku Ostrava neprohráli. Jejich sérii ukončil v sobotu v rámci 28. kola FORTUNA:LIGY nezdar 0:1 v Mladé Boleslavi. Svěřenci trenéra Pavla Hapala tak budou muset ve zbývajícím průběhu základní části bodovat doma se Slavií a v Olomouci, aby odvrátili účast ve skupině o záchranu. „Snad nás to nezlomí,“ řekl po zápase kouč Ostravanů, který se vyjádřil i k autoru vítězné branky Vasilu Kušejovi, složení sestavy i střídání.

Trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Jak hodnotíte zápas?

Myslím, že po celých devadesát minut jsme byli lepším mužstvem, i když jsme si vypracovali hrozně málo situací. A co jsme měli, to jsme zahodili. Hrálo se prakticky na jednu bránu, hlavně druhý poločas, ale udělali jsme chybu při rozehrávce a z toho nás soupeř potrestal. Ještě jsem ani neviděl, jak se tam Kušej objevil sám. Pak už to bylo o dobývání, něco jsme tam měli. Břevno, Lischka a Almási hlavičky, ale žádnou stoprocentní šanci ze hry, nebo kombinace vyplývající. Bohužel, pokud gól nedáme, naopak inkasujeme, nemůžeme vyhrát. Vyhrálo šťastnější mužstvo.

Nelitujete, že nemáte typologicky hráče, jakým je Vasil Kušej, a že se ho nepodařilo v zimě získat?

Já vám řeknu, co v minulosti s Vasilem Kušejem proběhlo. My zájem měli, on ne, takže o něm vůbec mluvit nemusíme. Chtěl jít do Boleslavi, dneska rozhodl, pralo se o něj více klubů, my za to byli trochu kritizovaní, ale nejdůležitější a nejpodstatnější je, že on k nám nechtěl. Proto u nás není. Jo, dal krásnou branku, je nebezpečný a rozdílový hráč.

Měli jste hodně standardek, rohů, břevno, ale možná vás srazil nedůraz, co myslíte? Nechyběl Muhamed Tijani, který je třeba v lepší formě, než Ladislav Almási?

Možná v o něco lepší formě je, protože odehrál předchozí utkání, Laco měl zdravotní problémy. Na druhé straně i on se dostal do šancí, měl tam jednu hlavičku. Nevím, jestli jeho nebyla dokonce ta do břevna. Napracoval se, nadřel se, odehrál devadesát minut. Všichni od něj čekají góly, bohužel ho dnes nedal. Třeba ho dá v příštích utkáních. Jsme rádi, že máme dva vyrovnané útočníky, důležité je, aby Laco zůstal zdravý. Pak se budeme rozhodovat podle soupeře.

V poločase jste sáhl ke třem střídáním. Proč?

Měl jsem pocit, že… Třeba Šeha (Šehič) nám teď odehrál výborně tři utkání, a cítil jsem, že běžecky to možná není tak, jak bychom si představovali. On je zklamaný, ale není to tak, že bychom ho střídali pro výkon. Potřebovali jsme hru zrychlit na Plavšu, aby měl možnost soupeře obcházet. Tam jsme byli trochu pomalí. Proto šel dolů i Karel Pojezný. Myslím, že střídání nám pomohla a hru oživila.

Domácí byli velmi důrazní, vy sám jste několikrát na to reagoval. Jak je na tom třeba právě Srdjan Plavšič?

Já to samozřejmě nemůžu ani nechci hodnotit. Chtělo by se to podívat do statistik, kolik na něj bylo faulů. Myslím, že jedna ze žlutých karet tam byla, další ne. Jak říkám, nechci to hodnotit. Je dokopaný, hrál ve velkém tempu, má formu, jen bychom někdy chtěli, aby hrál víc nahoře. On si ale věří, dokáže hráče obejít, udělat přečíslení, za což jsme rádi. A také bychom byli rádi, kdyby taková hráči byli chránění.

Z jakého důvodu jste se rozhodl pro střed zálohy ve složení Klíma – Buchta?

Víme, co nás čeká za program, tak jsme chtěli zapojit do zápasu Buchtiče, jelikož jsme minule neměli Cadua, teď nebude Plavša. (Plavšič, kvůli hostování ze Slavie). Rozhodli jsme se pro něj, protože je alternativou i na posty ve středu hřiště i na kraji. Myslím, že to z jeho strany bylo pozitivní. My máme v klubu spousty mladých hráčů, víme o nich, a uvidíme od nové sezony, s kým budeme více pracovat, a kdo se třeba přiblíží k áčku.

A co varianta Cadu na beku? Bylo to možnost?

Měli jsme to jako variantu na začátku týdne, protože Juroška měl zdravotní problémy, také dva dny netrénoval. Nakonec jsme rozhodli pro něj. Možná by tam přišel kvalitnější centr, ale nechali jsme to tak. Teď můžeme jen lamentovat, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale oba dva to odpracovali. Gól nám nebyl souzen.

Měli jste skvělý duben, jak moc tato porážka bolí?

Bolí nás to, protože zrovna v tomto utkání jsme prohrát neměli. Když vezmu zápas s Plzní, tak tam nás soupeř z určitých chyb mohl potrestat. Nepotrestal. Tentokrát jsme hráli velice dobře dozadu, vypadali jsme dobře běžecky, ve všech věcech jsme soupeře přehráli, jen jsme nedokázali vstřelit koření fotbalu – branky. To jediné budu mužstvu vyčítat, ale doufám, že nás to nezlomí, protože jedeme dál. Máme dvě kola ještě. Pak se uvidí.