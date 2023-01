„Na začátku přípravy jsem měl ještě potíže, takže pro mě bylo těžké naskočit do tohoto počasí a na umělku. Ale musím zaklepat, že to drží, jsem zdravý, a věřím, že i dobře připravený,“ přemýšlí pozitivně vysoký útočník.

Jak hodnotíte přípravu? V zápasech jste moc neinkasovali, což je asi velký klad, že?

To byl asi cíl, protože na podzim jsme gólů dostávali hodně, takže na defenzivě jsme chtěli zapracovat. Nechtěli jsme ale zároveň polevit z ofenzivy, prostě aby to bylo vyvážené. Jsem rád, že se zvedla obrana a je na nás, abychom vepředu dávali góly.

Z toho pohledu asi bylo důležité, že Baník udržel Srdjana Plavšiče a Cadua, co říkáte?

To je jasné. Srky od začátku ukazuje, že jeho přínos pro Baník je obrovský. Cadu se do toho dostával, ale teď mu vyšla skvěle příprava. Kvalitu v záloze máme, i třeba u kluků, kteří na podzim tolik nehráli, jako Buchtič, nebo Péťa Jaroň. V tréninku ukazují, že si sestavu také zaslouží. Věřím, že tým je teď konkurenceschopný, a na jaře budeme hrát dobře.

Na čem ale musíte zapracovat?

Já nevím. Příprava sice byla krátká, ale úspěšná a snad jsme se nějak sehráli. Sestava se točila, takže ani nevíme, jak nastoupíme, ale je vidět, že ať hrála jakákoliv jedenáctka, tak to byl od nás dobrý fotbal. Teď to jen přenést do ligy. Věřím, že když se z týmu vybere nejlepších jedenáct, tak to musí fungovat a body budeme sbírat.

Budete muset prolomit negativní bilanci, kdy jste ani jednou nezvítězili v lize dvakrát po sobě…

Není to něco, čím bychom se chtěli chlubit, ale podzim celkově nám nevyšel. My jsme to věděli. Teď se něco změnilo, tak snad jaro bude o něčem jiném. Dosud to bylo nahoru dolů. Venku jsme nějaké body sbírali, ale doma jsme měli hodně ztrát. To byl největší problém.

Začínáte ve Zlíně, kde vás ale nečeká lehký terén…

Nezjišťoval, jaký tam je terén, ale myslím, že ho domácí musí na zápas nějak připravit. To už ale nezáleží na nás. Je zima, ale to mi tolik nevadí, spíše umělka. Ty přechody na přírodní trávník budou asi nejhorší. Ale všichni to mají stejné, taková zima tu není poprvé, takže jsme na to zvyklí.

Bude to pikantnější tím, že na druhé straně bude stát Pavel Vrba?

Já nevím. Možná diváci a lidé, kteří fotbal sledují, to berou jako atraktivnější, ale my se na zápas musíme soustředit, i kdybychom nehráli proti Zlínu a trenéru Vrbovi. Stejně bychom chtěli do jara vstoupit vítězně. Na tom se nic nemění. I do Zlína pojedeme s tím, že chceme vyhrát.

Ladislav Almási je opět zraněný, takže góly budou stejně jako na podzim stát výrazně na vašich bedrech. Takové déjà vu. Vnímáte to?

Nějakou pozici tu má každý a tím, že se Laco zranil, tak je to na mně, Tijim a Smekym. Každý měl stejnou šanci se ukázat a bude záležet jen na trenérovi, jak se v neděli rozhodne. A i kdyby byl Laco zdravý, určitou zodpovědnost bych vůči Baníku cítil, protože každý útočník chce hrát a dávat góly. Já doufám, že se mi bude dařit a Baníku pomůžu.

S jakou pozicí po základní části byste byl spokojený?

To je těžké odhadovat, protože když se člověk podívá na tabulku a vidí, že je čtyři body od sestupu, ale i čtyři body na poháry, tak se to těžko určuje. Samozřejmě chceme mít co nejúspěšnější jaro a na konci si řekneme, jestli to bylo, nebo nebylo dobré.