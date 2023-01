Konkrétní výsledky kondičních testů ještě trenér v době setkání s novináři neznal, ale byl pozitivní. „Pocitově to bylo v pořádku, nikdo nepropadl. Myslím si, že základ máme dobrý,“ pochvaloval si Pavel Hapal, jež sice neměl na hřišti žádnou novou tvář – vyjma dalšího mladíka Zdeňka Říhy – ale také ani nikoho neztratil.

Posilu měl vyhlédnutou do ofenzivy, ale prostějovský Vasil Kušej kývl na nabídku z Mladé Boleslavi. „Osobně mně to mrzí,“ připustil Hapal. „Tlačil jsem ale na vedení, že nechci výrazné změny. Jsem přesvědčený, že v mužstvu dřímá veliký potenciál a kvalita,“ sdělil, přičemž by se mu hodilo doplnění postu v defenzivní řadě.

Podstatné však je, že pražská Slavia neuplatnila opci na Srdjana Plavšiče. Srb se k týmu přidá dnes. A jako planý se zdá být i poplach okolo Ladislava Almásiho. Chtít jej podle skotských a tureckých médií měly velikáni Celtic Glasgow a Besiktas Istanbul.

„Co mám informace, tak věřím, že zůstane. Zatím na jeho odchodu není nic konkrétního. Hlavní je, abychom ho dostali do pohody,“ narážel Hapal na to, že slovenský reprezentant prodělal nemoc, bral antibiotika, proto se v průběhu tréninku od týmu odpojil a byl v péči kondičních trenérů.

Podobně jako Nemanja Kuzmanovič, který léčí drobný zdravotní problém s kolenem, či Jaroslav Svozil. Zkušený stoper se po osmi měsících od těžkého zranění vazů v koleni vrací. Odběháno má v podstatě to, co ostatní. „Dnes mě čeká kontrola u pana Mohyly a tam se dozvím ortel, zda mě pustí s kluky do soubojů. Cítím se ale velmi dobře,“ prozradil Svozil.

„Vidíte sami, že má individuální přístup a ani on sám se ještě u silových a odrazových věcí z té nohy necítí. Tam bude třeba ještě trocha trpělivosti,“ nastínil Pavel Hapal s tím, že potíže s kolenem ještě z podzimu řeší i Daniel Tetour. „Až na nějaké drobnosti jsme ale všichni zdraví. Věřím, že budeme do začátku ligy fit,“ doplnil.

Měsíc na přípravu považuje za alchymii. „Uvidíme, až se vrátíme z Turecka, jaké tady bude počasí. Zatím je jaro, takže by se dalo hrát,“ pousmál se Pavel Hapal, jehož tým po týdnu v Ostravě absolvuje v úterý 10. ledna přípravný zápas ve Skalici a vzápětí odletí na deset dní do Turecka, kde sehraje tři utkání.

Aktuální kádr Baníku:

Brankáři: Jan Laštůvka, Martin Hrubý, Jiří Letáček, Radovan Murin

Obránci: Jan Juroška, Gigli Ndefe, Muhammed Sanneh, Michal Frydrych, Jaroslav Svozil, Zdeněk Říha, Patrik Měkota, David Lischka, Karel Pojezný, Jiří Fleišman, Eldar Šehič

Záložníci: David Buchta, Petr Jaroň, Cadu, Filip Kaloč, Jiří Boula, Nemanja Kuzmanović, Robert Miškovič, Daniel Tetour, Matěj Šín, Srdjan Plavšić

Útočníci: Ladislav Almási, Jiří Klíma, Daniel Smékal, Muhamed Tijani