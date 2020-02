„Přišel nový trenér a bude třeba mít trpělivost a dát tomu čas, aby se projevila jeho práce a vliv na tým,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.

Slezané hodlají sedmé místo po podzimu vylepšit. „Tým je na to dostatečně kvalitní, zkušený, doplněný hráči, kteří byli ve svých týmech oporami. Kádr je celkově širší. Věříme, že to bude vidět. Čeká nás deset kol, snad nám budou body naskakovat, abychom skončili v horní šestce. Minulý rok nám to nevyšlo, jsme už chytřejší. Víme, že je nadstavba těžká,“ dodal Jankulovski.

„Celý podzim se mluvilo o tom, že Baník nemá málo bodů, ale herní projev není takový, jaký by si lidé představovali. I tohle při debatách padlo, když jsme se domlouvali. Chtěl jsem hrát vždy jinak, než jak to tu bylo. Do Baníku jsem šel s tím, že se styl hry přebuduje, což ale může trvat. A další věc je, že chci dát větší šanci mladým hráčům, odchovancům,“ prohlásil Luboš Kozel.

Ten má k dispozici dvě nové posily. Stopera Jaroslava Svozila z Opavy a Romana Potočného z Liberce. Z mladých ho nejvíce zaujali David Buchta a Jakub Drozd. „Zrovna David pro mě velmi překvapil. Během přípravy udělal obrovský progres, patřil k nejlepším, se třemi góly byl nejlepší střelec mužstva. O šanci si řekl. Ukázal, že je konkurenceschopný,“ vykládal Kozel.

V přípravě se Baníku pod jeho vedením nevedlo. Dvě výhry z deseti zápasů jsou toho důkazem. „Jaká byla příprava ukáží až těžké ligové zápasy. Na můj vkus jsme jich odehráli v rychlém sledu příliš, což se projevilo na výsledcích. Kvalitně jsme potrénovali, věřím, že je mužstvo připraveno dobře a ukáže se to nejen v prvním zápase jara, ale po celou jeho dobu,“ řekl Kozel.

Že je bývalý reprezentant pod drobnohledem náročného ostravského fanouška si dobře uvědomuje. „Jsem si vědom toho, že když nebudou výsledky, tlak mohu pocítit. Cením si toho, že má Baník, který je velký klub, takovou podporu fanoušků. Věřím, že nám během následující doby vydrží, všichni uvidí změnu v herním projevu a dostaví se i výsledky,“ dodal Kozel.

Tomu bude minimálně v úvodu jara chybět kapitán Milan Baroš. „Teď v pátek má závěrečnou kontrolu u profesora Koláře a pokud bude v pořádku, od příštího týdne by se měl zapojit k tréninku tady v Ostravě. I když neříkám, že hned na sto procent s týmem," uzavřel Luboš Kozel, který bude na Slovácku postrádat vykartované kvarteto Fleišman, Stronati, Jirásek, Jánoš.