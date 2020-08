„Baník bude s odchodem Milana Baroše jiný, ale věřím, že tento kádr bude pracovat dobře,“ dodal Bělák. „Věříme, že oproti jaru půjde výkonnost nahoru,“ prohlásil trenér Baníku Luboš Kozel. A co nový kapitán, gólman Jan Laštůvka? „Je to pro mě obrovská pocta. Pro úspěch udělám maximum,“ nechal se slyšet.

Kádr Baníku opustil po sezoně kromě Baroše také obránce Václav Procházka, který zamířil do Zlína, stoper Martin Šindelář přestoupil do Karviné a záložník Robert Hrubý odešel na hostování do Jablonce. Na hostování se vydal také obránce Denis Granečný, který to zkusí nakopnout v nizozemském Emmenu.

Naopak novými posilami jsou obránce Jan Juroška a útočník Tomáš Zajíc ze Slovácka a záložník Daniel Tetour z Dukly Praha. Do kádru prvního celku se prosadil stoper Oleksander Azackij, který se vrátil z hostování ve Zlíně, stejně tak si řekl o šanci záložník Ondřej Chvěja, ten naposledy hostoval ve Vítkovicích.

V Baníku pokračuje útočník Nemanja Kuzmanovič, v jehož případě se spekulovalo o vábení Partizanu Bělehrad. V kádru i nadále figuruje jméno záložníka Dyjana Carlose De Azeveda, který měl vyjednávat o přesunu do Olomouce. Nově se na soupisce objevil mladý nigerijský útočník Muhamed Tijani, ten hostoval v Karviné.

Aktuální kádr Baníku Ostrava pro sezonu 2020/2021:

Brankáři: Jan Laštůvka, Viktor Budinský, Radovan Murin, obránci: Martin Fillo, Jan Juroška, Patrizio Stronati, Jakub Pokorný, Oleksander Azackij, Jaroslav Svozil, Jiří Fleišman, Daniel Holzer, záložníci: Dyjan Carlos De Azevedo, David Buchta, Jakub Drozd, Adam Jánoš, Milan Jirásek, Filip Kaloč, Milan Lalkovič, Rudolf Reiter, Ondřej Chvěja, Roman Potočný, útočníci: Nemanja Kuzmanovič, Tomáš Smola, Ondřej Šašinka, Tomáš Zajíc, Muhamed Tijani.