Zkušený obránce se opřel do centru Ndefeho a nádherným volejem propálil brankáře Středočechů Halousku. Baník to ale v žádném případě neměl lehké. „Bohužel už poněkolikáté jsme o poločase prohrávali. Bylo tam spousta šancí, ale ztráceli jsme zbytečně balony při přechodu,“ hodnotil trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím, který poukázal na tutovku Skaláka před přestávkou. „Netrefil ani branku a opakovalo se to, že jsme prohrávali,“ řekl.

Baník skóroval i Ndefem, kvůli ofsajdu mu ale gól nebyl uznán. Mimo pak mířili ve svých šancích Klíma, Lischka i Potočný. Ve druhé půli pak přišla velká vlna mladoboleslavských příležitostí. Dvě měl Ladra, jednu pak Škoda. Vše ale míjelo ostravské tyče. Na opačné straně Almásiho vychytal Halouska.

„Za druhý poločas nemohu mužstvu nic vyčíst. Jen se nám nepodařilo to nejdůležitější – vstřelit branku. Nebylo nám to souzeno. To je jediná kaňka na výkonu. Jsem zklamaný, že odjíždíme s prázdnou,“ dodal Jarolím.

Kouč Baníku Ondřej Smetana, který udělal řadu změn v sestavě, včetně rozestavení, byl při náročnosti programu a třech zápasech v šesti dnech rád hlavně za body. „Těžké utkání, které jsme chtěli zvládnout jakýmkoliv způsobem a stylem,“ uvedl.

„Na začátku jsme byli nervózní, neudrželi jsme míč nahoře a spoustu situací jsme řešili zbrkle. Postupně jsme se dostali do hry a v ofenzivním postavení (3-5-2) jsme si pomohli. V poločase jsme chtěli ještě přidat, dát druhý gól, oživit to střídajícími hráči, ale nešlo nám to. Dřelo to. Asi nechytili tempo zápasu a v nízkém bloku jsme to museli přežít,“ oddechl si Smetana s tím, že to má objektivní příčiny a komplikace během týdne.

„Nechci se vymlouvat, ale Slavie i Hlučín nás stáli hodně sil, byla tam nachlazení, nemoci, zranění. Podle toho jsme skládali i sestavu a drhlo to. Vzhledem k situaci v tabulce je to ale cenná výhra. Na jaře bychom třeba jen remizovali,“ dodal Smetana.

Množství šancí soupeře však na nový herní systém neházel. „Bylo to našim nedůrazem a nedostupováním. Mašek, Ladra, Matějovský, všichni měli hodně prostoru, nestíhali jsme ani stopery napadat a oni měli dost času na přesné míče. Měli jsme i štěstí,“ přiznal šéf baníkovské střídačky.

Na začátku týdne by se měl k týmu připojit po zranění opět záložník David Buchta, naopak blíží se konec útočníka Tomáše Zajíce. „Je na odchodu,“ potvrdil na závěr Ondřej Smetana.

FC Baník Ostrava – FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)

Branka: 31. Fleišman. Rozhodčí: Hrubeš – Kubr, Ratajová. ŽK: Sor, Kuzmanovič – Dancák, Ewerton, Jurásek, Karafiát. Diváci: 5071.

Baník Ostrava: Laštůvka – Pokorný, Svozil, Lischka – Ndefe, Tetour (86. Jánoš), Kaloč, Potočný (59. Kuzmanović), Fleišman – de Azevedo (68. Sor), Klíma (59. Almási). Trenér: Smetana.

Mladá Boleslav: Halouska – D. Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek – Dancák (46. Ladra), Matějovský – Skalák (75. Fila), D. Mašek (75. L. Mašek), Ewerton – Milan Škoda. Trenér: Jarolím.