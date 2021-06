„Úvodní část přípravy je zaměřena na kondici a chtěli bychom se věnovat defenzivě,“ nastínil Smetana.

Z hostování je v Ostravě zpět kvarteto Ondřej Chvěja (Pohronie), Denis Granečný (Emmen), Roman Potočný (Zlín) a Muhamed Tijani (Třinec). „Zatím počítáme se všemi hráči. Mají prostor se tady ukázat, chtěli bychom, aby tu i pak zůstali. Je to jen na nich. Jistě bude záležet i na dalším vývoji přípravy a pohybu v kádru, jestli budou odchody a příchody,“ prozradil kouč.

Zejména u Ondřeje Chvěji se očekává, že na třetí pokus dostane v Baníku hodně příležitostí, aby mohl být klíčovým mužem sestavy. „Kvalitu a potenciál má, ale je to samozřejmě na něm. My mu prostor dáme, jak ale bude vypadat, jak se bude vyvíjet příprava, to uvidíme. Je nejvyšší čas, aby to prokázal a prosadil se v kádru Baníku,“ přiznal Smetana, který dvaadvacetiletého záložníka zná z působení v tehdy druholigových Vítkovicích.

Baník zatím ohlásil jednu hotovou posilu v podobě útočníka Ladislava Almásiho, druhou by se v nejbližších dnech měl stát obránce David Lischka. „Laco Almási s námi absolvoval jen pár tréninků, zdravotní a fyzické testy, takže se zatím poznáváme. Ale dojmy jsou pozitivní. Věřím, že to bude posila, byť je jasné, že jde o mladého hráče, na kterém musíme pracovat. V Baníku ale má budoucnost před sebou,“ netajil se očekáváním Ondřej Smetana.

„Samozřejmě, Zio odešel, místo něj přišel David a je to jeho náhrada. Jestli ty přestupy dopadnou, tak ho tak beru,“ upozornil Smetana s tím, že další posily jsou ve hře.

„Ještě přemýšlíme nad dalšími variantami. Jak řekl už dříve pan Grussmann (sportovní ředitel Baníku), uvažujeme o každé řadě,“ potvrdil na závěr Ondřej Smetana.