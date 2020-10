Svěřenci trenéra Luboše Kozla začali upocenou remízou v Karviné (0:0), kde hráči v závěru místo útočení raději vraceli míč až ke gólmanovi Laštůvkovi. Následoval na poslední chvíli zachráněný bod s Českými Budějovicemi (2:2) po jednom z nejhorších prvních poločasů vůbec. Pak přišla zasloužená porážka v Jablonci (0:2), povinná výhra nad nováčkem z Pardubic (3:0) a naposledy propršená nuda v Teplicích a prohra (1:2).

„Opravdu jsem doufal, že navážeme na vítězství s Pardubicemi a v Teplicích předvedeme lepší výkon,“ soukal ze sebe zkušený obránce Martin Fillo, který byl čtvrt hodiny před koncem duelu na severu Čech u rozhodujícího momentu, když si dal po rohu smolně vlastní gól. „Cítím se fakt mizerně. Díky tomu jsme prohráli, pocity jsou hrozné. Zápas byl vyrovnaný, rozhodla ta situace ze 75. minuty,“ klopil oči zklamaný Fillo.

„Trenér mě pak ještě sundal, bolelo to a mrzelo. Byl jsem tam se Schejbalem, snažil se ho uhlídat, bohužel míč na první tyči propadl a já už ho stačil jen trknout. Byl to můj druhý vlastňák, první jsem si dal v roce 2012 s Plzní na Dukle při vedení 4:0. Tehdy to nic neřešilo, jen brankáři jsem vzal čisté konto. Teď nás to stálo zápas. Byl to hororový moment. Chtěl jsem se přitom v Teplicích ukázat, tři roky jsem tam hrál,“ dodal Martin Fillo.

Baník, který je na tom hůř než třeba právě Teplice, ale také Karviná, Zlín či Pardubice, nyní čeká první soupeř z elitního tria. V Ostravě se v neděli 4. října od 18 hodin představí pražská Slavia. A dá se očekávat, že to bude s úřadujícím mistrem pořádný fofr. Také proto, že tým kouče Jindřicha Trpišovského si bude chtít jistě spravit chuť po drsném vypadnutí v kvalifikaci o Ligu mistrů s dánským Midtjyllandem.