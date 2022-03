I tento počet však vytvořil výbornou atmosféru, jako obvykle nechyběla pyrotechnika. „Tady se vždy hraje skvěle. Je super, že se to rozvolnilo, lidi mohli přijít, jen škoda, že jsme to nedotáhli,“ litoval po remíze 1:1 záložník Dominik Janošek, který poprvé nastoupil za Baník v základní sestavě. A hned v domácím duelu.

Pasivita se nevyplatila! Laštůvka dlouho držel Baník, Liberec vyrovnal Mikulou

Kulisu ocenili hosté, jež vedl Luboš Kozel, který před rokem v Baníku skončil. „Nechci říct, že to bylo prestižní, ale specifické určitě. Zvlášť když jsme cítili křivdu za podzimní utkání, kdy nám byl vyloučen Tiéhy za nic. Proto jsme chtěli uspět,“ uvedl Kozel.

„Věděli jsme, že kulisou to bude hezké utkání, protože lidé dlouho nechodili a i za mého působení jsem to tu skoro nezažil. Jsem rád, že to tak bylo a vyrovnali jsme se s tím,“ dodal.

Baník Ostrava organizuje s fanoušky sbírku. Přispět můžete i vy. Kde a jak?

Podobně mluvil i autor vyrovnávací trefy Jan Mikula. „Do Ostravy se nejezdí lehce, jsou tu fantastičtí diváci, ale my se tu dneska těšili, protože fotbal s a bez diváků je znát. Je to jiné,“ přiznal. „Ale my tu také měli fanoušky, na to nezapomeňme,“ upozornil Mikula.

Podle očekávání Baník i sami příznivci zároveň podpořili sbírkou – finanční i materiální – válkou zasaženou Ukrajinu. Už před zápasem před stadionem bylo několik míst, kde mohli lidé své dary odevzdat. Snad to pomohlo!