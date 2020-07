Baník má stále možnost skončit pátý, to ale musí poslední dva duely s Plzní a poté s Jabloncem vyhrát a současně čekat na to, že Severočeši už bodovat nebudou. Svěřenci kouče Luboše Kozla si chtějí napravit renomé po zpackaném zápase v Liberci.

„Všichni víme, že to musíme napravit, protože v Liberci to bylo z naší strany zklamání. Další důležitá věc toho zápasu je to, že se loučí Milan Baroš a my chceme, aby to bylo dobrým výkonem. A uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl ostravský asistent Ivan Kopecký.

Před týdnem na Slovanu prohrál Baník potřetí v řadě a v nadstavbě dál čeká na první body. „Čekali jsme o sto procent lepší výkon. Byli jsme málo odvážní, nevytvořili jsme si šanci. Soupeř nás předčil v rychlosti přímočarosti, nasazení a rychlosti,“ uznal Kopecký.

Baníku bude chybět vykartovaný útočník Tomáš Smola, hrát už naopak může Nemanja Kuzmanovič. Někteří další hráči nejsou zdravotně zcela fit. Kouč však konkrétní nebyl. „Jsou tam ještě nějaké bolístky, o sestavě se rozhodne před utkáním,“ dodal Ivan Kopecký.