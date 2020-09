Po reprezentační přestávce jdou fotbalisté Baníku Ostrava znovu do akce. A čeká je možná nejméně oblíbený soupeř za poslední roky. V sobotu 12. září se od 17 hodin představí na hřišti Jablonce, kde se jim dlouhodobě nedaří. Ostravané tam naposledy vyhráli před čtrnácti lety! Konkrétně 27. 4. 2006.

Utkání 22. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - FK Jablonec, 24. února 2020 v Ostravě. Trenér Baníku Luboš Kozel. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Když je to takhle hodně dlouho, nemusí to mít na samotný zápas vliv. To mužstvo už je obměněné a málokdo z hráčů má v hlavě, že tam třeba desetkrát za sebou nevyhrál,“ řekl trenér Baníku Luboš Kozel.