„Trénujeme naplno, ale pro nějaké časování, ladění i udržování formy potřebujete znát nějaký program. My ale pořád nevíme, co bude. Makáme, jako by se normálně hrála liga. Žádná volna, žádné úlevy. Chybí jenom ten cíl před námi, který je vždy utkání,“ podotkl osmatřicetiletý Laštůvka, jenž zažil během bohaté a úspěšné kariéry již mnohé, tohle je ale i pro něj zcela nové.

„Nikdo situaci nezlehčuje, není to jednoduché. Ve sportovním prostředí ale byl fotbal, pokud jde o prevenci, bezkonkurenční. Kluby do toho daly dost finančních prostředků, testovalo se před každým kolem, což zabránilo riziku skupinového přenosu. Pokud se objevil nějaký pozitivní případ, bylo to podchyceno včas a nedošlo k žádné kolektivní nákaze,“ zdůraznil Laštůvka.

Zda se liga rozjede za týden, čtrnáct dní, nebo ještě později, se neví. Už nyní je však jasné, že se bude hrát před prázdnými tribunami bez diváků. „Co si budeme povídat, tohle je špatné. Fotbal se hraje pro lidi, je to smysl každého sportu. O to víc u nás v Baníku, kde jsou fanoušci opravdu tím dvanáctým hráčem a v zápase vám můžou hodně pomoct,“ podotkl Laštůvka.

„Bez fanoušků to nemá atmosféru. Doba je ale zlá a ústupky musí udělat všichni. Je jasné, že plné stadiony hned tak neuvidíme. Než několik měsíců vůbec nehrát a úplně to zastavit, tak je asi menší zlo to chvíli vydržet bez diváků. I mezi lidmi cítím, že jim fotbalové zápasy chybí a nějakou dobu by to u televize snad překousli,“ dodal Jan Laštůvka.