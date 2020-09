Devětadvacetiletý domácí záložník hýřil proti nováčkovi aktivitou a měl lví podíl na vítězství 3:0. První gól připravil, druhý sám vstřelil a trenéru Luboši Kozlovi se za obnovenou důvěru odvděčil výborným výkonem.

Hlavně díky němu oslavil kouč slezského klubu premiérové domácí vítězství od svého lednového nástupu do funkce. Baník zároveň ukončil po deseti zápasech čekání na plný bodový zisk.

„Líbil se mi, byl možná tím rozhodujícím faktorem,“ hodnotil Kozel výkon De Azeveda. Když byl v 86. minutě za stavu 2:0 střídán, fanoušci to ocenili hlasitým potleskem.

Přitom se mluvilo o jeho odchodu do Sigmy Olomouc. Kozel ani nevzal Brazilce během letní přípravy na desetidenní soustředění do Rakouska, ještě minulý víkend no poslal hrát třetí ligu za béčko Baníku.

„Stále jsme ho sledovali, v tréninku byl s námi pořád, i když asi před měsícem byl na odchodu, takže se s ním moc nepočítalo. Vzal to ale za správný konec," vykládal Kozel.

"Několikrát byl hrát za béčko a vždy tam patřil k nejlepším. Řekl si o to, abychom s ním počítali. Je to náš hráč, vrátil jsem ho, protože si to zasloužil,“ prohlásil Kozel.

Proč nebyl od začátku ročníku v kádru prvního týmu a nehrál? „Řešil se jeho odchod, věděl jsem, že hlavu nemá koncentrovanou. Ale teď, když mu odchod padl, s námi zhruba čtrnáct dní normálně trénoval,“ pokračoval Kozel.

Otázka je, jaká bude budoucnost De Azeveda v Baníku, kde mu končí za tři měsíce smlouva. Dojde k jejímu prodloužení, nebo Brazilec Ostravu opustí? To se teprve uvidí.

Ať tak či onak, Kozel věří, že vítězný týden mužstvo do další části sezony nakopne. „Každý dobrý výsledek mužstvu pomůže. Bude trochu klid na práci, ale nemůžeme se tím uspokojit. Budeme na to chtít navázat,“ uzavřel Luboš Kozel.