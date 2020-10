Na hlavního rozhodčího Hrubeše se slétli jako supi. A několik minut mu spílali. Emoce v tu chvíli vystoupaly na maximum. Fotbalisté Baníku Ostrava cítili v 66. minutě bitvy s mistrovskou Slavií Praha křivdu. A ukázalo se, že oprávněně.

Co se stalo? Domácí útočili. Po pravé straně chtěl přejít Fillo přes Stancia, od kterého se míč odrazil mimo hřiště. Jasný roh. Do vápna se vysunuli i oba stopeři Baníku. Jenže brzy museli pelášit zpět do obrany. Důvod? Pomezní sudí ukázal na odkop od branky.

Vytočený kapitán

To hned zaregistroval gólman Slavie Kolář a bleskovým výkopem na půlící čáru našel rozběhnutého Tecla. Toho stíhal pouze Fleišman, který však po vzájemném souboji nešťastně uklouzl. Následoval střet Tecla s brankářem Laštůvkou a pískala se penalta.

Pořádně vytočený kapitán Baníku se ihned vydal za sudím Hrubešem, po kterém evidentně žádal vysvětlení, proč jeho asistent Leška jen před několika vteřinami upřel domácím roh. Hodně podrážděný byl také obránce Fillo, který nechápal chybu pomezního.

„Roh to byl stoprocentní, absolutně nechápu, jak to mohl rozhodčí přehlédnout. Byl od toho asi dva metry. Všichni jsme počítali s tím, že jdeme kopat. Přiznám se, že jsem byl v tu chvíli frustrovaný a protestoval jsem. Přišlo mi to nepochopitelné,“ kroutil hlavou Fillo.

Jediná branka

Po několikaminutových protestech, během nichž dostal žlutou kartu člen realizačního týmu Fiala, se postavil k exekuci pokutového kopu Stanciu a bezpečně ho proměnil přízemní střelou k levé tyči. Byla to nakonec jediná branka, která zajistila Slavii tři body.

„Výkon nebyl vůbec špatný, měli jsme spoustu šancí. Měli jsme i pasáže, kdy jsme si vytvořili tlak, ale bohužel nebyli jsme efektivní. Když nedokážeme dát gól, tak musíme aspoň udržet nulu. Mrzí mě, že i když jsme to odpracovali, tak nemáme ani bod,“ litoval Fillo.

Zkušený pravý bek uznal, že pouhých pět bodů po šesti kolech a třinácté místo je pro Baník hodně málo. „Některé zápasy nám nevyšly a proto jsme tam, kde jsme. Máme před sebou hodně práce. Víme všichni, že se musíme zlepšit. Uděláme vše pro to, abychom Baník pozvedli do vyšších pater. Může k tomu přispět i tento výkon,“ uzavřel Martin Fillo.