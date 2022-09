VIDEO: Baník Ostrava v Kroměříži! Splní ligista v poháru roli favorita?

„Pocity? Zápas jsme zdramatizovali vlastními chybami. Jestliže vedete 2:0 a 3:1 a soupeře postavíte na nohy, tak samozřejmě je to potom hektické a složité. Pochopitelně euforie domácích byla mimořádná, ale my jsme si to zavinili sami. Výkony některých hráčů neodpovídají,“ řekl jasně kouč Baníku Pavel Vrba.

Přitom v 7. minutě se po gólech Tijaniho a Miškoviče zdálo, že na půjde o jasnou záležitost. „Začátek byl strašně rychlý. Po dvou šancích jsme dostali rychlé krásné góly, které nás uzemnily. Naštěstí jsme se pak malinko chytli,“ přiznal trenér Kroměříže Bronislav Červenka, jehož tým vrátily do hry minely gólmana Letáčka a obrany Baníku.

Lukeš: Bod vydolovaný z ničeho. Baník mohl ukázat víc, Klíma měl ale dres Sparty

A když mohl duel rozhodnout trefou na 4:2 Plavšič z penalty, přestřelil. „To bylo důležité. Nakopli jsme se tím a dokázali Baníku vzdorovat až do konce,“ pochvaloval si Červenka.

Pavel Vrba nechtěl výkony jednotlivců komentovat. „My jsme se na základě něčeho rozhodli pro tuto sestavu, ta hrála, a postoupila. Sice s odřenýma ušima, to je pravda. Ale nemyslím si, že bychom v ofenzivě neměli šance, vytvořili jsme si jich spoustu, a i po herní stránce tam bylo dost dobrých věcí. I když terén byl těžký a kombinaci nepřál. Ale nemůžeme dostávat takové góly, jako dnes,“ opakoval Pavel Vrba.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Jistý Laštůvka, spolehlivá obrana, zaujal Boula. Co říkáte?

Na domácích bylo patrné zklamání, zároveň ale hrdost, co na hřišti předvedli. „Diváci viděli šest branek, spoustu šancí, penaltový rozstřel… Škoda, že jsme to nedotáhli, ale i tak musím klukům poděkovat za ten zápas. Jsem rád, že jsme to Baníku znepříjemnili,“ uzavřel Bronislav Červenka.

MOL Cup – 2. kolo:

Hanácká Slavia Kroměříž – Baník Ostrava 3:3, 1:4 na pen. (2:3)

Branky: 10. a 40. z pen. Chwaszcz, 72. vlastní Frydrych – 2. Tijani, 7. Miškovič, 28. Cadu. Proměnili: Surynek – P. Jaroň, Klíma, Frydrych, Lischka. Neproměnili: Houser, Jeleček. Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Hurych. ŽK: Matoušek, Cupák – Kuzmanovič, Fleišman, Vrba (trenér), Frydrych. Diváci: 1425.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd (67. Machálek), Zavadil, Tiahlo (107. Votava), Jeleček – Cupák, Matoušek – Jambor (67. Surynek), Houser, Plecitý (57. Mlčoch, 77. Červenka) – Chwaszcz (67. Sedlák). Trenér: Červenka.

Baník Ostrava: Letáček – Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman – Boula, Tetour (88. Klíma) – Cadu (66. Almási), Miškovič (56. Kuzmanovič), Plavšič (113. P. Jaroň) – Tijani (66. Buchta). Trenér: Vrba.