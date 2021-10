Severočeši na rozdíl od Baníku prožili katastrofální vstup do sezony, když z úvodních šesti zápasů uhráli jediný bod, uzavírali celý ligový peloton a navíc vypadli z poháru. To stálo místo trenéra Pavla Hoftycha, jehož nahradil Luboš Kozel.

Ještě na začátku tohoto roku kouč Baníku rozklížený liberecký tým zvedl, posílil o několik jmen v čele s bývalým křídelníkem Chelsea či Slavie Miroslavem Stochem a z předchozích tří duelů udělali sedm bodů, čímž se ze dna tabulky posunul Slovan na třináctou pozici.

To Baník je od startu nového ročníku nejvyšší soutěže vysoko, aktuálně čtvrtý. Naposledy zvrátil duel proti Bohemians a vyhrál 4:1. „Myslím si, že je jedno, v jaké je kdo pozici. Je to ligový zápas, s výjimkou Slavie a té špičky je soutěž vyrovnaná,“ vyloučil pro Deník trenér Baníku Ondřej Smetana, že by Ostravané měli být favoritem.

Vzedmutí Liberce vnímá i on sám. „Čeká nás tým, který změnil způsob hry, poslední tři zápasy mu výsledkově vyšly, bodoval, takže si určitě zvedl sebevědomí a bude to proti nám chtít potvrdit. Věřím, že se s tím vyrovnáme, připravíme se a naším cílem je uspět. Tady se nic nemění,“ upozornil Smetana.

BUCHTA SE POMALU VRACÍ

Radost mu dělá i fakt, že se postupně vrací záložník David Buchta. „Komplexně ho bereme jako důležitého hráče, který má zajímavé schopnosti a vlastnosti. To potvrzuje i po zranění, i když jeho forma samozřejmě není ještě na takové úrovni, na jaké byla předtím. Do týmu se pomaličku vrací, má v něm místo a jsem rád, že ho můžeme znovu použít,“ přiznal Ondřej Smetana.

S důvěrou ve schopnosti mladého středopolaře se vyjádřil v minulém týdnu i někdejší skvělý útočník, legenda Baníku a ještě na jaře člen realizačního týmu Václav Daněk.

„Je to poctivý kluk, byť má potíže se sebevědomím. Konec sezony jsem ale viděl zblízka, snažil jsem se ho povzbudit a dodat mu víru. Myslím, že se to hodně zlepšilo, už nemá strach se dostat pořádně k míči, aby ho nezkazil. Je velice aktivní ve hře a některá řešení v rychlosti jsou pro soupeře překvapivá. On je jedním z příslibů, jen potřebuje pravidelně nastupovat,“ prozradil Daněk.

V posledním utkání Baník nastoupil neobvykle v rozestavení 3-5-2, přičemž v útoku nastoupili bok po boku Ladislav Almási s Jiřím Klímou. To se nejspíš pro utkání na severu Čech změní. „Složení bude určitě jiné, asi se vrátíme zpátky, budeme reagovat na soupeře a lze čekat změny,“ potvrdil na závěr Ondřej Smetana.