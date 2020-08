„V Karviné to byl můj první zápas, těšil jsem se moc. Nebyla to katastrofa, bod z venku se vždycky počítá, ale zase je třeba si přiznat, že jsme Baník a tyhle zápasy prostě musíme zvládat,“ řekl obránce Jan Juroška, posila ze Slovácka.

„Po zápase jsme byli všichni zklamaní. Je nám jasné, že musíme přidat. Je potřeba se více tlačit do koncovky. Sám jsem nebyl se svým výkonem spokojený. Čekal jsem od sebe větší kvalitu a jistotu na míči. Bylo to málo,“ prohlásil Juroška.

„V Karviné jsme nepodali výkon podle představ. To, co nám vycházelo v přípravě i se silnějšími soupeři, nám tentokrát nešlo. V ofenzivní fázi máme velké rezervy, tam se musíme jednoznačně zlepšit,“ přiznal kouč Baníku Luboš Kozel.

Ostravané se pokusí o reparát proti Jihočechům, kteří utrpěli na úvod ligy debakl 0:6 se Slavií. „Pokud bychom měli z Karviné tři body v kapse, psychická výhoda by byla na naší straně. Cítíme, že potřebujeme podat lepší výkon a vyhrát,“ zdůraznil Kozel.

„Budějovice doma prohrály 0:6, a tak porazit je se může zdát jako lehký úkol. Já ten zápas viděl, kvalita Pražanů byla patrná, vyšlo jim ale vše. Budějovice přitom nehrály zakřiknutě, napadaly, chtěly hrát. Nemusí to být snadné,“ upozornil Kozel.

„Podle toho výsledku to může svádět k tomu, že domácí ani nepřešli přes půlku. Góly dostali v první a páté minutě, držení míče v první půli bylo padesát na padesát. Měli pak dvě gólové šance, které ale neproměnili, mohlo to vypadat jinak. Je to o produktivitě. To dělá rozdíl mezi silnými a průměrnými týmy,“ uzavřel Luboš Kozel.