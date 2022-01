Přitom nešlo o úplně malé peníze. Jak Deník v pondělí po poledni informoval, z Bazalů by na Andrův stadion v případě úspěšných jednání dorazila suma okolo dvanácti milionů korun plus další bonusy. „Klub nabídku obdržel, Baníku Ostrava za ní poděkoval, momentálně však Václava Jemelku nehodlá uvolňovat,“ uvedla Sigma v krátkosti.

Kromě Ostravanů se o šestadvacetiletého obránce, který má v Olomouci smlouvu do roku 2024, uchází i Plzeň, ani s ní ale věci k dohodě nedošly. „Zájem nás těší. Nabídka je velice zajímavá a jde z ní cítit, že má Baník o Vaška opravdu zájem,“ pochvaloval si hráčův agent Roman Brulík.

„Pro nás je primární, že také po podzimní sezoně, která byla zásadně ovlivněna jeho zraněními a nemocemi, cítíme, že by mu trvalá změna prospěla,“ pokračoval Brulík.

Baníku by se však levonohý stoper hodil. Nedávno sice přišel exteplický Martin Chlumecký, nicméně po návratu Davida Lischky zeje ve středu defenzivy díra. Trenér Ondřej Smetana má totiž k dispozici dále už jen Jaroslava Svozila, Jakuba Pokorného a mladíky v čele s Jaroslavem Harušťákem. Objektem zájmu Baníku je také zadák slovenského Ružomberoku Alexander Mojžíš.

Ve hře je samozřejmě varianta, že by se David Lischka do mateřského klubu vrátil, zde je to ale svázáno s dohodou se Spartou okolo prodeje nadějného křídelníka Yiry Sora. Bez toho, aby na Letnou mladý Nigerijec přišel, zdá se, bude muset Lischka hledat svou budoucnost právě ve Spartě, či jinde. Mluví se také o zahraničí.

Je tak otázkou, zda Baník zkusí Jemelku i podruhé. A s ještě lepší nabídkou.