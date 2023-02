Po pauze přišly rozhodující okamžiky. V 51. minutě Cadu vyzval centrem ze strany ke gólu Klímu a ten nepohrdl. Pak sice několikrát významně zahrozili domácí, Baník ale podržel Laštůvka, a nedlouho poté si Klíma s Caduem vyměnili role. Tentokrát se prosadil Jihoameričan, který zaznamenal vůbec první gól za Baník. Naproti tomu prvně jmenovaný vstřelil druhou jarní branku.

Tepličtí sice nic nevzdali, ale „odměnou“ za odvahu a snahu jim byly další tři zásahy Baníku z kopaček Kaloče, Bouly a Lischky. Ostravané tak kromě kanonády slaví první nulu pod Pavlem Hapalem, negativem je tak jen zranění křídelníka Davida Buchty, jenž musel ještě před přestávkou ze hřiště.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Byl to podobný zápas jako před týdnem na Bohemce. Odehráli jsme slušných 60 minut, potopil nás až druhý gól, po kterém jsme už nebyli kompaktní a soupeř nás trestal. Ke konci už to Baníku šlo, tlačil se do koncovky a nasázel nám další góly, ale tam už byly z naší strany jednoduché a dětské chyby. Největší rozdíl mezi oběma týmy byl v chování v pokutovém území. Ke čtyřčlenné obranné řadě jsme sáhli kvůli absencím, abychom poskládali sestavu a měli možnosti i na střídání. Zároveň jsme nasadili poprvé Mičeviče, který je na tenhle systém zvyklý, a také jsme chtěli Baník trochu překvapit. Skóre i výkony jsou na jaře zatím děsivé, ale musím připomenout, že nám chybí čtyři hráči základní sestavy, což je na Teplice strašně moc. Teď nás čeká možná jeden z nejdůležitější zápasů ve Zlíně, musíme zabrat a musíme se zvednout jak herně, tak bodově."

Pavel Hapal (trenér Baníku): "Výsledek je pro nás nádherný, ale rozhodně se nerodil jednoduše. Hlavně na začátku druhé půle nás Teplice zmáčkly, a kdyby vstřelily úvodní branku, byl by to zase nervózní zápas. Výborně jsme vstoupili do utkání, ale když nedáte ve dvou zápasech čtyři pět tutových šancí, tak to s psychikou zamává. Nakonec to ukázal i konec utkání, kdy už jsme si s vědomím jasného vedení dovolili věci, které jsme si na začátku zápasu nedovolili. Takhle chceme hrát, od první minuty do poslední. Celkově jsem spokojený s přístupem hráčů na začátku jara, ani dnes se jim nedá nic vytknout jak směrem dozadu, tak směrem dopředu. Ještě důležitější než pět nastřílených gólů je pro mě nula vzadu."

FK Teplice – Baník Ostrava 0:5 (0:0)

Branky: 51. Klíma, 64. Cadu, 79. Kaloč, 83. Boula, 90.+3. Lischka. Rozhodčí: Berka – Vlček, Šimáček. ŽK: Juroška (Baník). Diváci: 2563.

Teplice: Grigar – Hyčka, Mičevič, Knapík (77. Chaloupek), Hybš (70. Radosta) – T. Kučera, L. Mareček (84. Čičovský) – Urbanec, Trubač, Kodad (84. Procházka) – T. Vachoušek (71. Sy). Trenér: Jarošík.

Baník Ostrava: Laštůvka – J. Juroška, Pojezný, Lischka, Šehič – Kaloč – Miškovič (69. Boula), Cadu (86. Jaroň), Buchta (39. Kuzmanovič), Plavšič (86. Šín) – Klíma (69. Mu. Tijani). Trenér: Hapal.