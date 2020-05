„Že se bude hrát před prázdnými tribunami je pro nás nepříjemné. V domácích utkáních stoprocentně. O to víc, že nás čeká Plzeň a Slavia, což by slibovalo velmi hezkou kulisu. Dá se ale říct, že i venku to pro nás bude určitě nevýhoda. I tam jsme cítili velkou podporu, bývali jsme jako doma,“ podotkl trenér Baníku Luboš Kozel.

„Bude to nevýhoda hlavně pro mančafty, jako jsme my, které fanoušky mají a s kterými oni jezdí i ven. Teď jsme hráli přípravu taky bez lidí, aspoň jsme si to mohli vyzkoušet. Je samozřejmě trochu složitější se na to namotivovat. Když tam ti lidi jsou a ženou vás dopředu, je to velké povzbuzení,“ uvedl záložník Baníku Milan Jirásek.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

„Je to teď atypická situace, kondičně jsou ale hráči připraveni dobře. Splnili programy a je vidět, že v přípravných utkáních neměli fyzicky problém. Druhá věc je herní stránka, kterou prověří až těžká ligová utkání. Jsem rád, že jsme odehráli ty přípravné v Karviné a v Opavě. V obou jsme ukázali určitou kvalitu,“ prohlásil Kozel.

„Bohužel jsme ji nepřetavili v efektivitu. Směrem do defenzivy jsme některé věci neudělali dobře a soupeř nás za to potrestal. Zase kdybychom to neprodělali, tak nám to nedá tu zkušenost před ostrým zápasem. Snad se z chyb poučíme a zároveň navážeme na dobré věci. Budeme chtít podat co nejlepší výkon a bodovat,“ dodal Luboš Kozel.