Připravují se na odjezd na soustředění do Polska, zároveň čekají na verdikt Brazilce Ewertona. V kancelářích na ostravských Bazalech je však hodně živo i bez toho. Fotbalový Baník oznámil v minulých hodinách a dnech několik změn v kádru, potažmo novou spolupráci, kdy místo Pumy bude hráče v klubu oblékat firma Macron. Tou nejčerstvější je ale odjezd stopera Filipa Blažka k jednání o zahraničním angažmá.

Už na začátku týdne klub ohlásil, že v Ostravě končí Nigerijec David Fadairo a gambijský reprezentant Muhammed Sanneh, kteří na jaře pomohli béčku k postupu do druhé ligy. „Před rokem přišel z Lagos Islanders na roční hostování s opcí, kterou ale Baník neuplatní,“ informoval klub na svém webu na adresu Fadaira, který odehrál za Ostravany tři ligové zápasy.

Sannehův odchod se rýsoval už v zimě, měl jít do Českých Budějovic, pak měl projevit zájem o odchod, ale nakonec zůstal a pryč míří až nyní. Trenéru Josefu Dvorníkovi však klub přivedl před nováčkovskou sezonou i posilu. Z holandského Den Haagu dorazil jednadvacetiletý střední záložník Sacha Komljenovic. Podepsal roční smlouvu s dvouletou opcí.

Ve středu nezasáhl ani do druhého přípravného zápasu slovenský útočník Ladislav Almási. Trenér Pavel Hapal poté přiznal, že sám bývalý reprezentant, jenž na jaře hostoval v chorvatském Osijeku, ho požádal, aby nebyl nasazen. „Jedná s klubem ze zahraničí,“ prozradil kouč Baníku.

Nyní vyšlo najevo, že na odchodu je pomalu i Almásiho krajan, stoper Filip Blažek, který proti Žilině sice hrál, ale do Polska už s týmem neodcestuje. „Šestadvacetiletý stoper se dnes odpojil od mužstva a dostal svolení k absolvování zdravotní prohlídky v zahraničním klubu,“ informoval klub na sociálních sítích. Údajně by mělo jít o klub z Rumunska.

Teď vedení klubu i trenéři budou čekat, zda Ewerton ukáže jako na své další působiště právě Baník. Slezané jsou na podmínkách eventuálního přesunu ze Slavie, kde má Brazilec ještě rok smlouvu, dohodnuti. Záleží, zda sám hráč přijme možnost odejít do zahraničí.

„Uvidíme zítra a pozítří, kdy by se Ewe měl rozhodovat, jestli zůstane. Jsem pevně přesvědčený, že zůstane v Ostravě. Dneska jsme mu dali volno, abychom to protočili. Bylo to tak v plánu,“ uvedl Pavel Hapal po remíze se Žilinou (1:1).

Baník v pátek odjíždí na soustředění do polské Opalenice, kde ho čekají čtyři zápasy. Hned v sobotu s Pogoní Štětín, poté středeční dvojzápas s Lechem Poznaň a skotským Dundee FC a příští sobotu vše zakončí duel s Widzewem Lodž.