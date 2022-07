Zárukou úspěšné sezony by měl být trenér Pavel Vrba, který se na Bazaly vrátil po osmnácti letech. A také posily. Do týmu v létě přišla, nebo se vrátila, osmička hráčů (Frydrych, Šehič, Pojezný, Letáček, Tijani, Sanneh, Kubala, Hrubý). „Nejprve proběhne inventura kádru, inventura hráčů na hostování, až po tomto období si vyhodnotíme případné další kroky a posuny,“ vysvětlil na čtvrteční tiskové konferenci výkonný ředitel Baníku Michal Bělák.

Pavel Vrba vyjádřil s podobou kádru spokojenost. „Myslím, že mužstvo bylo vhodně doplněno. Možná až moc, já býval zvyklý na dva tři příchody. Všichni ale mají blízko k tomu, aby nastoupili v sobotu v základu,“ prozradil kouč.

„Jsou to vesměs hotoví hráči, žádní na zkoušku. A o kvalitě to je. Měli by nám pomoci. Rozhodně jsme nechtěli kvůli tlaku, že nikoho neděláme, jít a koupit deset patnáct hráčů. Spíše jsme se zaměřili na to, co jsme potřebovali a to se podařilo,“ doplnil Vrba.

Neznamená to ale, že Baník nemyslí na posílení. Pracuje na příchodu křídla. „Pokud se to podaří, chceme udělat hráče, který pomůže. Ne že ho budeme půl roku zkoušet, protože tu máme odchovance s takovou kvalitou, že ligu hrát mohou,“ mínil Vrba.

To souvisí s dlouhodobými cíli klubu. „Nechceme překotně rozházet desítky milionů korun za hráče, u kterých bychom stejně měli otazník, zda Baníku pomohou. A to nejen na hřišti, ale i v rozvoji mladých odchovanců. Majitel zainvestoval do infrastruktury a k Baníku důraz na mládež patří. Rádi bychom splnili svá přání, i přání fanoušků, a vybojovali účast v pohárech. Ať už přes ligu, nebo MOL Cup, ale autentickou cestou pro Baník,“ vysvětlil Bělák.

Do tréninku se Vrbovi už vrací marodi jako Karel Pojezný, či Jan Kubala. Blízko jsou tomu i Jiří Boula, Jan Juroška, či David Lischka. „S výjimkou Svozila jsou to řády dnů,“ přiznal Pavel Vrba.

Podobně je na tom i kanonýr Ladislav Almási, který laboruje s poraněným kotníkem. „Sami doktoři opravují to, co se prvně říkalo. Je to hlavně o něm, sám musí věřit, že je zdravotně v pořádku. Budeme čekat, až se bude cítit stoprocentně fit. Pak začne,“ nastínil Vrba. „Je pravděpodobné, že na úvod sezony nebude, ale děláme maximum. Nebude to ale nic dlouhodobého. Je to otázka dní, kdy se zapojí,“ ubezpečil vzápětí Pavel Vrba.

Slovenský reprezentant a autor šestnácti ligových branek v minulé sezoně však v Baníku setrvá, zájmu jiných klubů navzdory. „Nabídky odrážíme. Almási zůstává a věříme, že budeme ho mít co nejdříve k dispozici,“ uzavřel sportovní ředitel Alois Grussmann.