/FOTOGALERIE/ Dvě kompletní jedenáctky, dvě rozdílná rozestavení, premiéry zimních posil Matúše Rusnáka i Quadriho Adedirana, či mladíka Radima Šudáka v áčku, nadějné výkony několika jednotlivců a množství nevyužitých šancí. První přípravný zápas fotbalistů Baníku Ostrava v roce 2024 nenudil, nicméně Slezané ani Vyškov se neprosadili a duel skončil remízou 0:0. Brzy by ale mohlo být jasno okolo Brazilce Ewertona.

Pokud chtěli fanoušci vidět svěřence Pavla Hapala před únorovým startem ligového jara, a nehodlají jet za týmem do Turecka, měli v sobotu proti lídrovi druhé nejvyšší soutěže jedinou možnost. Nakonec do tréninkového centra Vista dorazily čtyři stovky příznivců, kterým se poprvé ukázaly i dvě zimní posily.

Matúš Rusnák nastoupil v první půli, kdy trenéři preferovali klasické rozestavení 4-4-2, byť David Buchta se hodně stahoval do středu hřiště a nechával slovenskému parťákovi celou lajnu volnou. Rusnák se ale nedostal do hry zdaleka tolik, jak se očekávalo, Baník útočil spíše po levé straně, kde se před Eldarem Šehičem příležitosti chopil devatenáctiletý Radim Šudák.

Mladík, o němž a jeho výkonech se hodně mluvilo už během podzimu, kdy patřil k tahounům třetiligového B-týmu, se rozhodně nelekl a zaujal. Běhal nahoru dolů, nabízel se, chtěl míč, nabíhal, kombinoval, byl aktivní. Podstupoval i náročné souboje. Dvakrát ho soupeř poměrně tvrdě fauloval, jednou se dostal do zakončení.

„Já jsem chtěl ještě přihrávat, ale zpětně si uvědomuji, že jsem měl radši důrazněji zakončit,“ přehrával si situaci při rozhovoru, v němž byl na sebe i kritický. „Umím hrát do nohy, ale je pravda, že do rychlosti, za obranu, mi to vyhovuje. Jen jsem zklamaný, že jsem určité situace mohl vyřešit lépe, ale za příležitost jsem rád. Teď se tady chci udržet,“ měl jasno Radim Šudák.

„I v tréninku se jeví dobře, jen měl problémy s tříslem, které má operované, takže věříme, že zůstane zdravý. Ve vrchních partiích potřebuje posílit, ale je rychlý, silný,“ pochvaloval si hráče trenér Pavel Hapal, který do utkání nasadil ještě stopera Patrika Měkotu.

Do Beleku však počítá i se zbylým triem mladíků (Málek, Kubný, Krupička), které má dva týdny v přípravě a s Vyškovem nasazeni nebyli. Stejně jako stálice Kpozo, Ndefe a Boula. „Všichni dostanou prostor v Turecku, zápasů bude dost,“ potvrdil Hapal.

ADEDIRANOVY GÓLOVKY

Po dlouhé absenci, kdy celý podzim promarodil, zaujal Hapala i Robert Miškovič, který měl víc defenzivní roli, a nehrál ve středu zálohy tak vysoko, potažmo po pauze i další mladík Samuel Grygar. Oba by se měli rvát o místo uvolněné po Filipu Kaločovi, jenž zrovna v té době nastupoval ke své premiéře v dresu Kaiserslauternu na půdě St. Pauli. „Chtěli jsme to vyzkoušet. Říkal mi, že v mládeži hrával hlavně pozici šest, výš tolik ne. Odevzdal dobrý výkon,“ hodnotil Hapal Miškoviče.

„Líbil se mi i Sam, do zápasu vstoupil velice dobře, hodně běhal. Je to další náš mladý hráč, se kterým určitě počítáme do soutěže, i když v minulém půlroce tolik prostoru nedostal, ale když bude takhle pokračovat, věřím, že to přijde,“ prozradil kouč Baníku.

Poločas, v němž Baník praktikoval rozestavení na tři obránce, na hřišti dostal i Quadri Adediran. Po komplikovanějším příchodu z Českých Budějovic, který doprovázely potíže při zdravotní prohlídce, a nakonec se Baník rozhodl pro roční hostování, místo tvrdého přestupu, však ofenzivní posila naznačila svůj potenciál.

Chybělo jen lepší zakončení, protože se objevil ve třech šancích, žádná ale v síti neskončila. Především ta z úvodu druhé půle, kdy postupoval sám na branku a minul, ale volala po gólu. „Doufám, že si to nechává na soutěž,“ pousmál se Hapal.

„Ale tohle od něj čekáme. Je velmi silný na míči i zády k bráně, takže věřím, že nám pomůže,“ zdůraznil „Jsem rád, že jsem se do šancí dostal. Musím na sobě tvrdě pracovat, abych je příště proměnil,“ prohlásil sám Adediran.

Když měl komentovat potíže s kolenem, jen si povzdechl. „Nevím, o co tam šlo, jen mi bylo řečeno, že tam je něco je a já to akceptoval. Když byla možnost hrát tady, tak jsem řekl, že chci. Jsem tu na hostování, já to beru, a uvidíme, co bude v budoucnu,“ prohodil nigerijský střelec. „Byly tam problémy s kolenem, tak jsme se nakonec dohodli, že bychom si ho rádi vyzkoušeli. Proto hostování s opcí,“ zopakoval už své dřívější prohlášení i sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

POSILY? JEN BOMBA, NEBO EWERTON

Minimálně v úvodu jara by Adediran mohl dostat hodně prostoru. Za prvé chybět bude Abdullahi Tanko, který si musí odpykat třízápasový distanc za nesportovní chování vůči slávistovi Davidu Douděrovi. „Nic tam nebylo, ani moje frustrace, jen můj úlet. Musím se lépe kontrolovat,“ uznal po více než měsíci od události.

„S trenérem jsme si o tom promluvili a pochopili se,“ doplnil a na otázku eventuálního přestupu odpověděl, že o žádných nabídkách neví. „Jsem připraven hrát v Baníku,“ reagoval jistě Tanko.

Navíc otazník nadále visí nad Brazilcem Ewertonem, jehož si stáhla zpět Slavia, s níž je nyní v Portugalsku na soustředění. „Čeká se, jestli mu Slavia, nebo agenti něco seženou, aby ho prodali. Pokud ne, čekáme, že se vrátí,“ nastínil Luděk Mikloško.

Podle informací Deníku by v této věci mohlo být jasno už během následujícího týdne. Hapal se však chystá na jaro bez Jihoameričana. „Pořád ale věříme, že by mohla nastat i varianta s ním. Uvidíme, jak se to vyvine, ale samozřejmě musíme mužstvo připravovat bez něj,“ pokrčil rameny.

Další posílení nyní klub neplánuje. „To by musel být nějaký zázrak, nebo padnout bomba,“ usmál se Mikloško s tím, že jediným, na koho se nyní čeká kvůli doplnění kádru, je právě Ewerton. „Dá se to tak říct,“ přikývl někdejší gólman.

„Dělat opět velké změny by pro mužstvo už byly moc, protože pořád platí, že se tým sehrává. Chce to čas, nicméně je vidět, že si hráči sedli, v kabině je výborná atmosféra, zároveň i konkurence, která je všechny posouvá dál,“ konstatoval a nevyloučil, že naopak někteří hráči zamíří za větším vytížením na hostování jinam. „Uvidíme po přípravě v Turecku,“ nechal tohle téma ještě otevřené Luděk Mikloško.

A co zápas? „Typické utkání na umělé trávě za chladného počasí, hlavně to vypadá, že jsme všichni zdraví a můžeme jet do Turecka se chystat na ligu. Ve druhém poločase jsme měli možná víc stoprocentních šancí, první nebyl běžecky ideální. Hráči jsou po těžkých třech týdnech, což tomu asi odpovídalo. Ale všichni se vydali,“ uzavřel Pavel Hapal.