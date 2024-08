/PŘÍMO Z ARMÉNIE/ Fotbalisté Baníku Ostrava postupují do 3. předkola Konferenční ligy. Svěřenci kouče Pavla Hapala nenechali ve čtvrteční odvetě nic náhodě a po soustředěném výkonu zvítězili v Jerevanu nad FC Urartu 2:0, o čemž ve 22. minutě rozhodl Brazilec Ewerton, ke kterému se po pauze přidal Matěj Chaluš. V další fázi kvalifikace čeká Slezany nejspíše Kodaň.

Trenér Pavel Hapal vyrukoval na arménského soka s osmi změnami oproti utkání s Jabloncem, včetně té očekávané v brance, kde nastoupil Dominik Holec. Ten ale moc práce neměl.

Baník, který měl v 3500 kilometrů vzdáleném městě početnou podporu svých fanoušků, držel otěže duelu i otázku postupu pevně v rukou. Kubala své možnosti nevyužil, ale ve 22. minutě po Buchtově akci zakončil gólově Ewerton. Buchta pak šel dvakrát sám na bránu, ale ani jednou neproměnil.

Ve druhé půli se trefil už jen Matěj Chaluš, na jehož brance měl znovu podíl Ewerton, a Baník už duel dotáhl do úspěšného konce. "Skvělý pocit pro mě i fanoušky, kteří tady za námi vyjeli. Obrovský zážitek, pro nás také a jdeme si za tou pohádkou dostat se do skupiny Konferenční ligy," hodnotil záložník Matěj Šín.

Václav Brabec děkuje v Jerevanu fanouškům Baníku. | Video: David Hekele

"Náš plán byl dát pár gólů a pak to podržet, protože podmínky tady nebyly pro nás příznivé. Ale zvládli jsme to a jedeme dál," řekl dále mladý středoplař. "První poločas byl kvůli vedru a dusnu těžký, potom jsme se zaklimatizovali a dohráli to," podotkl s tím, že Baník eliminoval snahu Urartu o aktivní nástup. "Spíše potom šlo o nohy," popíchl soupeře Matěj Šín.

FC Urartu – Baník Ostrava 0:2 (0:1)

Branka: 22. Ewerton, 51. Chaluš. Rozhodčí: Seriev. ŽK: Mirzoyan – Kpozo. První zápas: 1:5, postupuje Baník Ostrava.

Urartu: H. Ghazaryan – Melkonyan, Isaac, A. Ghazaryan, Simonyar – Movsesyan (66. Tarakhchyan), Aghasaryan (84. Mkrtchyan), Gilmore (66. Abou), Polyarus (70. Ayvazyan) – Mirzoyan (66. Polyakov) – Ignatijev. Trenér: Gunko.

Baník: Holec – Juroška (70. Fukala), Frydrych, Chaluš, Kpozo – Boula (38. Grygar), Šín – Buchta, Kubala (63. Tanko), Ewerton (63. Holzer) – Prekop (63. Klíma). Trenér: Hapal.