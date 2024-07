/AKTUALIZOVÁNO/ Základní sestavu fotbalistů Baníku Ostrava by mohla zasáhnout nemilá rána. Slezané by jen necelé dva týdny před vstupem do ligové sezony mohli přijít o svou brankářskou jedničku, podle potvrzených informací Deníku totiž projevil zájem o Jiřího Letáčka španělské Getafe. Madridsky klub měl podat lukrativní nabídku pro hráče i FCB, nicméně jednání jsou teprve na začátku.

Jistota, skvělý reflex, ideální postava, devět vychytaných nul. Tím vším mohl v minulé sezoně zaujmout Jiří Letáček, jeden ze základních stavebních kamenů týmu Pavla Hapala, zahraniční zájemce. Baník po celý ročník držel svými výtečnými zákroky. Nyní se jeden ozval. Getafe, dvanáctý celek minulého ročníku španělské ligy, mapuje trh a hledá gólmana. Jednou z variant je právě Letáček.

Na Bazalech měla přistát už i konkrétní zajímavá nabídka. Pro hráče i klub. Pokud přestup vyjde, za služby brankáře se 64 starty v české nejvyšší soutěži by Getafe bylo ochotno zaplatit částku výrazně přesahující milion eur (25 milionů korun). Slovíčko „pokud“ je však velmi důležité, jelikož Letáček je patrně jednou z několika oslovených variant. V žádném případě tak nic není jisté.

Každopádně, kdyby vše klaplo, byla by to další kapitola v neuvěřitelném příběhu pětadvacetiletého gólmana. Letáček přišel na Bazaly z Pardubic před dvěma lety, kdy měl nahradit odcházejícího Viktora Budinského a prát se o místo s legendou Janem Laštůvkou. Jenže mistr z roku 2004 mladšího parťáka do brány nepouštěl, trenér Pavel Vrba měl o jedničce jasno.

Vrchol pak přišel při pohárovém zápase v Kroměříži, kde sice Letáček vychytal penaltový rozstřel a postup přes třetiligového soupeře do dalšího kola, nicméně ve hře několikrát chyboval a Vrba na něj nadobro zanevřel. „Výkony některých hráčů neodpovídají,“ reagoval kouč, čímž jednoznačně narážel právě na muže s rukavicemi.

„S odstupem to beru tak, že to tehdy byl můj ostrý start v Baníku a chtěl jsem se ukázat. Byla to až přemotivovanost. A dopadlo to takhle,“ vzpomínal Letáček později v rozhovoru pro Deník.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Pryček zoom_in Jiří Letáček.

„Lety je pro mě pořád mladý gólman, který stále začíná. Já o něm vždy tvrdil, že bude dobrý, jen někomu to trvá déle, než dozraje. Třeba v pětadvaceti. On je tento typ. Je urostlý, velký, těžký, nohy má, jak kůly, přesto je neuvěřitelně dynamický a rychlý. Proto má obrovské předpoklady. Že mu to v Kroměříži nesedlo, bylo i terénem, na kterém byl jak slon v porcelánu. V tom bahně se složitě hýbal. Teď dokázal, že to byl jeden nezdar,“ komentoval před rokem sportovní šéf Baníku Luděk Mikloško.

Letáčkovi pomohlo, že pro zbytek onoho předloňského podzimu odjel domů a chystal se individuálně. Po novém roce – v lednu 2023 – se vrátil. „Po zápase, a po celé polovině sezony, jsem to hodil vše za hlavu. Řekl jsem si, že v lednu přijedu do Ostravy připravený, s čistou hlavou a chutí porvat se o místo,“ líčil Jiří Letáček.

Na šanci čekal a ta přišla v dubnu. Po sérii nezdarů, který vyvrcholil svlékáním dresů pod kotlem fanoušků v Českých Budějovicích, se Baník utápěl ve spodní skupině o záchranu a reálně hrozila i účast v baráži. Trenér Pavel Hapal sáhl po reprezentační pauze k množství změn, včetně té v brance. Možnost dostal Letáček, který se jí už nepustil.

A to ani v dalším ročníku, kdy nový konkurent Jakub Markovič zasáhl jen do tří ligových zápasů. A to ve chvíli, kdy byl Letáček nemocen. Pětadvacetiletý – téměř dvoumetrový gólman – za Baník dosud odchytal 41 ligových zápasů, udržel dvanáct nul a pomohl k návratu do pohárů po 14 letech. Přidá další, nebo zamíří na jih Evropy?