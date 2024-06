/ROZHOVOR/ Dočkal se! Majitel fotbalového Baníku Ostrava Václav Brabec v pondělí na magistrátu představil po boku vedení města plán, jak v horizontu několika let vrátit tradiční značku domů. Na Bazaly. Studie prošla, na legendární stadion v novém hávu by se mohlo chodit již okolo roku 2030. „Mám až husí kůži,“ řekl Brabec, který se vyjádřil také k setrvání kouče Pavla Hapala, okolnostem okolo Brazilce Ewertona, zájmu o Michala Hlavatého, nebo první posile. „Za chvíli jedu na Bazaly, tak snad tam bude,“ usmál se a přiznal, že jde o útočníka Erika Prekopa z pražských Bohemians. Tématem byl také středeční los 2. předkola Konferenční ligy.

Kulisa a oslavy postupu do evropských pohárů v podání Baníku Ostrava a fanoušků. | Video: David Hekele

Jaké máte pocity, když budoucnost Bazalů byla oficiálně představena?

Samozřejmě pro mě osobně je výsledek studie výborný. Máme přestupové období, postoupili jsme do pohárů, ale tím nežiji. Žiji tím, že Ostrava je na dobré cestě mít konečně fotbalový stadion, kde nebudeme v depresi, jestli se to dá odehrát kvůli kolizi termínů se Zlatou tretrou, renovací trávníku… Byla by ostuda, kdyby Ostrava hrála po čtrnácti letech poháry třeba v Olomouci, protože se zrovna dělá trávník nebo retoping atletické dráhy. Je tam prostě nedostatečná lhůta od konce ligy, pak je Tretra a následně začíná nová sezona. Do toho pohárové termíny, kdy nevíme, jestli začneme na konci července doma, nebo v Ostravě budeme hrát až v srpnu. Pro mě je ta zpráva nádherná, Baník se vrátí domů, tam, kam patří, tedy na Bazaly. A pro mě je to výzva na dalších pět let, abych tím žil, pro tohle pracoval a těšil se na to, že Baník bude zpátky na Bazalech. První zápas… mám husí kůži.

Věříte tomu vzhledem k tomu, že už při řadě projektů se změnilo vedení města a vše se pak odkládalo?

Samozřejmě, jsem velmi opatrný, konzervativní. Nejen jako investor, podnikatel… Vidíte prohlášení Baníku o tom, co chceme hrát. Jste ze sportu tak víte, že mluvíme o finálové šestce každý rok, ale samozřejmě míříme na poháry. Chceme o ně hrát a prát se. Jak říkám, jsem ohledně toho opatrnější, ale udělám maximum, aby se projekt zdařil a já se dožil toho, že je Baník zpět na Bazalech.

Mluvíte o pěti letech, jaká je reálná doba?

Tak nějak pan primátor řekl, že by se mohlo začít. Když budu reálný a opatrný, tak věřím, že to do roku 2030 bude.

Říkáte, že moc nežijete ani Evropou, ale určitě to sledujete, že?

Bazaly žiji víc. Pro Baník je daleko důležitější mít svůj domov, ideálně na Bazalech, než předkolo Konferenční ligy. Samozřejmě, i tohle je důležité pro vnímání Baníku v republice, v Ostravě, pro jeho i moje PR. Prostě aby hrál Baník nahoře. V mém myšlení je ale daleko zásadnější budoucnost, protože stadionu se možná dožiju, možná ne, ale Baník bude věčný a Ostrava fotbalový stadion potřebuje. To je základ všeho.

Vnímáte to také jako svůj určitý pomník, že tu po vás něco zůstane?

Ne ne! To mi lidi podsouvají, ale vůbec se o tom nechci bavit. Stojí to spoustu energie a času, který tomu stadionu věnuji. Mně bude ale za chvíli šedesát let a kromě rodiny samozřejmě jsem v životě nepoznal jinou ideu, myšlenku nebo cíl, jako je vrátit Baník na Bazaly. My tu nebudeme, současní fanoušci také ne, ale Baník tu bude. Že by nebyl ve Slezské Ostravě, bych tolik nepreferoval, ale že bude zpátky na Bazalech, kde bude stadion svítit modrobílou barvou na celou Ostravou na kopci, kde bude vkusně zasazen… Bude žít nejen těch třicet zápasových dní, ale i ve všední dny, protože tam může být muzeum, fanshop, restaurace s hezkou vyhlídkou na Ostravu. To je pro chlapa krásný cíl.

Sezona se však blíží, tak jak vidíte budování kádru?

Je to teď horké, zrovna odsud pojedu na Bazaly a snad tam bude jeden hráč, o kterého jsme hodně stáli.

Erik Prekop?

Ano. Doufám, že to dopadne, pořád bojujeme o Ewertona, ale on od začátku deklaruje, že chce do zahraničí. Jestliže dostane nabídku třeba ze Saúdské Arábie, tak tomu nemám šanci konkurovat. Není to ale o ceně.

A o čem?

Se Slavií, které patří, jsme domluveni, ale je to o hráči, který preferuje cizinu, což je zcela logické. Je brazilské národnosti, chce se zabezpečit. Na jedné straně mu Arábii přeji, protože je to fajn kluk, na druhé bychom ho chtěli mít v Ostravě. Byli jsme na dobré cestě, ale dává preferenci zahraničí, kde mu nabídnou pětkrát šestkrát vyšší plat, než má tady, tak se nelze divit.

Boss Baníku Václav Brabec a šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.Zdroj: FC Baník Ostrava

Jako o posile se stále mluví o Michalu Hlavatém…

Tam je trochu problém, že je z Čech, má miminko, rád by tam zůstal. Bojujeme s Libercem, kde je trenér Kováč, jenž ho má rád, on má rád zase trenéra, takže se to snažíme alespoň finančně kompenzovat. Co vím, tak zatím rozhodnutí nepadlo, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Rozhodnutí ale padlo, že pokračuje Pavel Hapal, který byl v určitých chvílích v nelibosti fanoušků. Jak jste se na to díval? Chtěl jste, aby setrval, když Baník po letech přivedl do Evropy?

Přesně, jak říkáte. Neřekl bych, že fanoušci nemají Pavla Hapala v oblibě, ale třeba za Pavla Vrby se nám také nepodařilo prvních pět zápasů a fanoušci nic. Pavel Hapal měl daleko složitější situaci už když přišel. Potom byly výsledky jak na houpačce, kdy doma nic a řvali „Hapal ven“, naopak zvenku jsme body vozili, a vše bylo zapomenuto. Jenže pak znovu doma ztráta. A i pro mě byla ta situace nekomfortní, ale výsledek je takový, ať si říká, kdo chce, co chce, tak Mladá Boleslav, Liberec i Slovácko skončily pod námi a my po čtrnácti letech hrajeme Evropu. Já sám, protože také rozhoduji o tom, kdo bude trénovat Baník Ostrava, jsem se klonil k variantě, aby Pavel zůstal.

Budete klást velký důraz na nadcházející sezonu, abyste v Evropě uspěli, nebo to bude o dalším budování?

Podívejte se, Baník naposledy hrál poháry před čtrnácti lety a v klubu snad kromě Petra Konderly (bezpečnostní manažer) není nikdo, kdo by je pamatoval. Všichni, včetně hráčů, jdeme do nich poprvé. Bude to zkušenost, porveme se o to, abychom uspěli a dostali se nejméně do dalšího kola. Uvidíme, kam pojedeme, ve středu se losuje. Jestli to bude Ružomberok, Ázerbájdžán, nebo třeba Černá Hora. Každopádně si to užijeme a kluci budou dostatečně motivování, aby byli v tom předkole úspěšní.

Koho byste si přál?

To je věčné dilema, jestli slabého neatraktivního, nebo atraktivního a silného. Nevím, ani ten los neovlivním, i když kluci se tam jedou podívat, aby nás někdo neokradl. (směje se). Ale sám nevím. Asi bych byl rád, aby to byla atraktivní dobře dostupná destinace, protože očekávám, že tam pojede dost fanoušků. Budeme si to chtít užít. Bude na klucích na hřišti a na realizačním týmu, aby ty kluky dostatečně připravil.

Co polský Slask Wroclaw, nebo Puskás s Patriziem Stronatim?

(usmívá se) Já mám jiné favority, ale uvidíme.

Zdá se tedy, že Ewertona neudržíte. Nebojíte se ztráty i dalších opor, třeba Tomáše Riga?

Proto se bavíme i o Hlavatém. Pokud by přišla dostatečně lukrativní nabídka na Riga, který je dnes na Euru a Slováci hrají s Belgií, tak budeme zvažovat. Ale ono je to strašně složité. Zvažujete v dobu, kdy ta nabídka přijde, jak je vysoká, koho dalšího máte v kádru. Může být, že přijde nabídka, nebude dostatečně vysoká, ale bude lákavá a my nebudeme mít Ewertona, tak ji nepřijmeme. A naopak. Ewerton může zůstat. Nestahujeme kalhoty, budeme bojovat, ale kdyby to bylo nějaké Turecko, nebo něco na Východě, tak si myslím, že ty šance máme, protože ne všechno je o penězích. Ale když to bude Saúdská Arábie, o které se mluví…

Registrujete nabídky na hráče?

Registrujeme jich spoustu, ale my nechceme oslabovat. Nicméně se nebudu vyjadřovat k jednotlivým hráčům, nebylo by to vůči nim fér. Je to ve fázích, kdy jednáme.