MIROSLAV MATUŠOVIČ (43 let) – fotbalový trenér, manažer a televizní expert

Miroslav Matušovič.Zdroj: Foto: Deník

Z miláčka tribun se z něj v Ostravě stala „persona non grata“, a to především během pozdějšího působení ve Spartě, kde získal dva tituly a zahrál si Ligu mistrů. Poté působil i na Kypru. Kariéru dohrával v divizním Havířově, kde byl až do konce minulého roku deset let také trenérem a sportovním manažerem. Nyní je zaregistrován Polance. Je expertem O2TV Sport při zápasech ligy.

Post: útočník

Sezona 2003/04: 1851 minut, 28 zápasů, body 10+4

V lize: 205 zápasů, 32 gólů, 3 tituly