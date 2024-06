Schválené memorandum o Bazalech, blížící se evropská konfrontace po dlouhých 14 letech, posila do obrany Matěj Chaluš a hlavně definitivní přestup Brazilce Ewertona. Pro fanoušky fotbalového Baníku Ostrava byly uplynulé dny nabité pozitivními událostmi, není divu jejich nadšení. Dokonce to došlo až tak daleko, že jedna z ostravských restaurací zveřejnila výzvu, kde slíbila pivo za pět korun. Za jakých podmínek?

Fotbalová veřejnost v Ostravě si po letech společenského i sportovního strádání užívá menší boom, fanoušci hltají každou zprávu z klubu, stejně jako nedávný los předkola Konferenční ligy. Klub sice opustil stoper Filip Blažek, smlouva končí duu Gigli Ndefemu s Robertem Miškovičem a velmi pravděpodobně do Dunajské Stredy má namířeno útočník Ladislav Almási, zároveň ale do Ostravy přichází i posily. Daniel Holzer, Erik Prekop, Michal Fukala, nebo naposledy Matěj Chaluš.

Nadšení pak vyvolala informace, že Baník definitivně koupil Brazilce Ewertona. „Nejsme v pozici, kdy bychom si mohli kupovat hráče, na kterého si ukážeme. Máme nastaveny určité finanční mantinely a možnosti, přes které nemůžeme v rámci jakési vlastní ekonomické odpovědnosti jít, ale tady jsme je o něco překročili,“ přiznal šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

„Je to opravdu výjimečná situace, protože investujeme do hráče, který tady za rok prokázal velikou kvalitu, produktivitu a rozdílovost. Je to investice, která nám dává smysl, i s ohledem na to, že jsme se po dlouhé době dostali do pohárů,“ dodal.

Z kritiky vedení se najednou stala na sociálních sítích chvála, někteří fanoušci se za svá dřívější slova i omlouvali. Vlnu reakcí však přinesla výzva, s níž přišla Restaurace Eliáš sídlící nedaleko od Městského stadionu ve Vítkovicích.

„Dnes nám Baníček svým posilováním dělá radost!!! Pokud se dostane do základní skupiny EKL (Evropské konferenční ligy), Eliáš Rest bude před prvním domácím zápasem čepovat pivo za pět korun,“ stojí na facebooku restaurace.

Lidé okamžitě začali vtipkovat, že v tom případě přijedou s cisternou a podobně. Nutno však říct, že na cestě do základní skupiny Konferenční ligy čeká Baník velmi strastiplná cesta. K tomu, aby se tam dostali, by museli v předkolech přejít přes tři soupeře. Ve druhém svěřenci Pavla Hapala vědí, že potkají vítěze dvojzápasu mezi estonským Tallinna Kalev a FC Urartu z Arménie.

Pokud by se jim podařilo přejít, ve 3. předkole Slezané jistě nebudou nasazeni a čekal by je tak mnohem složitější protivník. Poté by se Baník musel prokousat ještě přes soka v play off. „Jestli se chceme dostat do Konferenční ligy, stejně musíme přejít přes jednoho nebo dva top týmy. Je mi to víceméně jedno,“ prohlásil už dříve trenér Pavel Hapal.