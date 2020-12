Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli o víkendu v Opavě slezské derby 2:1. S tím, co na hřišti zejména v prvním poločase předvedli, však spokojeni vůbec nebyli. v páteční předehrávce proti Bohemians (18.30) by to na body stačit nemuselo.

Fotbalisté Baníku Ostrava budou chtít dnes proti Bohemians navázat na výhru z Opavy, kde dal při výhře 2:1 úvodní gól Dyjan Carlos De Azevedo. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Kdo to viděl, měl jasno! Fotbalisté Baníku Ostrava v sobotním slezském derby v Opavě zrovna nezazářili. Tedy diplomaticky řečeno. Ano, získali tři body po výhře 2:1, ale zejména za to, co (ne)předvedli v prvním poločase, by zasloužili lidově řečeno nasekat na zadek.