OBLÍBENÝ ĎOLÍČEK I SOUPEŘ

Plynule navazujeme na předchozí bod. Baníku to totiž s Klokany jde. A to i v Ďolíčku. Poslední úspěch domácího týmu v jakémkoliv vzájemném zápase je totiž už téměř šest let starý. Přesně 13. října 2017 Baník padl v hlavním městě góly Kabajeva a Reitera, za hosty skóroval Baroš. Z následných jedenácti ligových a jednoho pohárového klání Slezané vyhráli deset, venku pak tři. Na slavném stadionu se vedlo hlavně Nemanju Kuzmanovičovi, který ale už v týmu ale není. Loni na podzim Baník na Bohemians prohrával 1:3, ale urval nakonec bod za remízu 3:3.