Porážkou 1:2 na horké půdě pražských Bohemians začali nový ročník Chance ligy fotbalisté Baníku Ostrava, když jejich jediný gól vstřelil v závěru útočník Abdullahi Tanko. Je však otázkou, jak by vše dopadlo, kdyby sudí Ondřej Berka posoudil jako ofsajdovou pozici Roberta Hrubého při druhé brance domácích. „Adam János mi upřímně řekl, že nechápe, jak to mohlo být uznáno,“ prohlásil na tiskové konferenci po zápase útočník Baníku Erik Prekop, který byl v daném souboji zainteresován. V závěru se navíc Slezané dožadovali penalty, i když zde nejspíš hrál rukou záložník FCB Jiří Boula.

Běžela 82. minuta, když v blízkosti pokutového území sváděli souboj o míč exostravský Adam Jánoš s Erikem Prekopem. Najednou ze střetu vznikla nahrávka na Roberta Hrubého, jenž se v té chvíli nacházel daleko za obrannou linií Baníku, svého postavení využil a prostřelil gólmana Jakuba Markoviče.

Asistent v té chvíli mávl na znamení ofsajdu, sudí Ondřej Berka odpískal, jenže místo rozehrávky došlo na uznání gólu. „Předmětem zkoumání bylo, který hráč, jestli útočící, nebo bránící, nahrál na hráče, který docílil branky. Na hřišti jsme to vyhodnotili, že útočící, od videa, že bránící, tudíž se nejednalo o přestupek proti pravidlům,“ zdůvodnil v přenosu 02 TV Sport sudí. "Asi mají lepší záběry, než my," pousmál se ve studiu O2TV Sport expert Václav Kadlec.

Podle jeho názoru je na záznamu vidět, že hrál Jánoš. „Za mně jednoznačně,“ prohlásil Kadlec. „Jde to od bílé kopačky. My jsme mohli vidět z jiného záběru, že ještě jemná teč od Prekopa tam být mohla, ale neřekl bych, že tu akci tak ovlivnila a za mně branka platit neměla,“ pokračoval.

„I kdyby ta teč tam byla, nezměnilo by to směr přihrávky, balon by tam letěl stejně. A myslím, že to bylo chtěné od Adama, chtěl to tak zahrát a nebyla to náhoda,“ dodal Kadlec. „Všem se nám zdálo, že jde o ofsajd, ale nevím, neviděl jsem to, protože tady nic nefungovalo, takže jsme se nemohli podívat,“ reagoval trenér Baníku Pavel Hapal.

Šéf ostravské střídačky sice vzápětí s Berkou komunikoval, vysvětlení se mu však nedostalo. „Vím, že s VARem byl problém. Před zápasem nefungoval. Buď nešel zvuk, nebo obraz, teď nevím. Nikdo mi to ale nekomentoval,“ vyloučil Hapal.

„Nejhorší je, že tam stojíte a nevíte, co se děje, co se řeší, je tam prodleva, nehraje se. Nevím… Mluvil jsem s Erikem Prekopem, který mi tvrdil, že míč nehrál. Pokud to tak je, a hrál ho Jánoš, jen trefil nohu Erika, tak to je ofsajd,“ měl jasno trenér Baníku.

Fanoušci Baníku Ostrava v Ďolíčku. | Video: David Hekele

Hapalova slova potvrdil novinářům i Prekop, který se do Ďolíčku vrátil poprvé od letního příchodu do Baníku a neskrýval emoce. „Zrovna jsem s Adamem mluvil a upřímně mi řekl, že nechápe, jak to mohlo být uznáno, protože mi míč vypíchl zpod nohou. Zapříčiněně, nezapříčiněně, byl to ofsajd. Těžko se mi to ale hodnotí,“ povzdechl si.

„Vůbec si to nepamatuji, měl jsem to ale vyřešit jinak. Třeba kopnout na roh, když jsem byl natočený k bráně. Dopadlo by to třeba jinak, roh bychom přežili a vše by bylo v pořádku. Určitě na to nesu velký podíl viny,“ byl sebekritický Erik Prekop. „Představoval jsem si ten návrat jinak. Jako všichni v šatně jsem chtěl body,“ doplnil.

Domácí kouč Jaroslav Veselý měl o autorovi přihrávky také jasno. „Z opakovačky jsem to neviděl, protože to, co vidíme my, je zpožděné. Nicméně já viděl, že hrál hráč Baníku zpětnou, takže jsem si byl jistý, že ofsajd být nemohl,“ řekl rezolutně.

Plynule na to navázal svým pohledem na druhou situaci v závěru, kdy Baníku šlo o penaltu, z níž by mohl vyrovnat. „Řešil se buď přestupek hra rukou, nebo hra na tělo protihráče. Na hřišti jsme to nevyhodnotili, že šlo o nedovolenou hru a VAR nám to potvrdil,“ vysvětlil Berka v televizním přenosu.

„Co jsem slyšel, že ruka snad snad Boulisova (Bouly), ale teď nevím. Jak říkám, neviděl jsem to, i když jsem se chtěl podívat, nefungovalo to,“ vylíčil Pavel Hapal.

Sice rukou hrál i Drchal, Boula však nejspíš dřív. Tím pádem šlo o správný verdikt. „Drchy mi tvrdil, že to trefilo do ruky baníkovce. Přitom někdo říkal, že tam naše ruka byla, bylo to zmatečné. Ještě jak není monitor, přezkoumávání bylo složité. Neumím nic víc říct, protože ani jednu situaci jsem neviděl z opakovačky,“ zopakoval Veselý s tím, že sudí se kvůli chybě signálu dokonce domlouvali po telefonu.

„Já navíc řešil střídání, neměl jsem čas se v těch momentech babrat. Jen říkám, že u gólu jsem měl pocit, že to hrál hráč Baníku, proto jsem byl klidný, že to bude platit, jen jsem nevěděl, zda to někdo neprotečoval. U penalty nevím, zřejmě o ruku šlo, ale jestli o naši, nebo soupeře, neumím říct,“ pokrčil rameny Veselý.

Baník si sice vytvořil víc šancí, ale neuhlídal Yusúfa, ve středu hřiště velkou partii sehrál Vojtěch Smrž. Hapal měl o důvodech porážky jasno.

„Zápas rozhodlo proměňování šancí. I když byla Bohemka v prvním poločase asi lepší, my jsme měli dvě stoprocentní šance, neproměnili jsme je, Bohemka snad s výjimkou jedné situace žádnou neměla. Ve druhém poločase jsme se snažili vyrovnat, nicméně Bohemians přidali druhý gól a rozhodli o vítězství," uzavřel kouč Baníku, který nyní musí tým nachystat na čtvrteční bitvu 2. předkola Konferenční ligy proti FC Urartu.