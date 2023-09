PROBUDIL SE KANONÝR?

Téměř poločas pokračoval Ladislav Almási v trápení z ligy i v poháru v Hlučíně, než se po centru Karla Pojezného prosadil krásně hlavou. V závěru pak ukázal závan sebevědomí, když drze patou vstřelil druhou branku. „Byla chtěná,“ přesvědčoval poté novináře. Je jasné, že tohle slovenský reprezentant, který předloni uhranul ligu, potřeboval. Bude to ale stačit? Jsou dva zásahy proti třetiligovému soupeři dost, aby se nastartoval i v nejvyšší soutěži? Baníku by to jistě šlo k duhu, protože je pravděpodobné, že i s Mladou Boleslaví bude v základní sestavě. A vedle něj jeden z dua Filip Kubala, Abdullahi Tanko. Pakliže tomu tak bude, je třeba, aby dostal pořádný míč do šestnáctky. Zrovna takový, jaký mu tam v Hlučíně poslal Pojezný. S Dynamem to totiž neplatilo.