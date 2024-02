BODY V PRAVOU CHVÍLI

„My jsme vnímali i cítili tlak od okolí,“ přiznal Pavel Hapal. O jeho pozici, o tom, co by se dělo v případě dalšího neúspěchu, se toho namluvilo a napsalo dost. Nakonec se vše mohlo hodit do koše. Alespoň prozatím. Je jasné, že v nadcházejících zápasech doma s Bohemians a pak ve Zlíně očekávají nároční fanoušci další přísun bodů, které by upevnily Baník v elitní šestce. Tyto body ale přišly v pravou chvíli. „Vím, že tlak tam byl, ale na to jsme se nesoustředili. My se soustředili na vlastní výkon, chtěli jsme navázat na běžecký výkon s Plzní,“ reagoval záložník Tomáš Rigo.